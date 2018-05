Haščák velí pred zápasom s Francúzskom: Musíme vyhrať

TASR

Práve proti Francúzom si zahrali slovenskí hokejisti v generálke na šampionát, prvý duel zvládli s prehľadom 4:0, no v druhom ťahali za kratší koniec a prehrali 2:3.

Marcel Haščák, archívna snímka. — Foto: TASR

Kodaň 9. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti sa vo štvrtok (16.15 h) stretnú v A-skupine na MS v Kodani s dobre známym súperom. Práve proti Francúzom si zahrali v generálke na šampionát, prvý duel zvládli s prehľadom 4:0, no v druhom ťahali za kratší koniec a prehrali 2:3. Ak chcú v Dánsku pomýšľať na postup do štvrťfinále, musia "galského kohúta" jednoznačne zdolať.

V prvom prípravnom zápase na štadióne v Nitre to bola jasná záležitosť Slovákov, dva góly vtedy strelil Marcel Haščák, po jednom pridali Dávid Bondra a Tomáš Jurčo. "Odohrali sme veľmi dobrý zápas, podali sme zatiaľ náš najlepší výkon v príprave. Všetky štyri formácie hrali výborne. Čo sa týka Marcela Haščáka, odohral skvelý zápas, extrémne dobre si rozumel s Martinom Bakošom," pochvaľoval si vtedy reprezentačný tréner Craig Ramsay.

Odveta však už mala iný priebeh, podpísala sa pod to aj únava, keďže to bol už tretí zápas Slovákov v priebehu štyroch dní. Tí síce viedli 1:0 i 2:1, no záver nezvládli a v 58. minúte inkasovali rozhodujúci gól z hokejky Damiena Fleuryho. "Nechcem sa vyhovárať, ale dohrávali sme na deviatich útočníkov a už toho bolo dosť. Príprava bola dlhá, ale prvé dve tretiny sme boli vyrovnaným až lepším mužstvom," komentoval výkon v generálke útočník Martin Bakoš.

Francúzi pricestovali na šampionát s takmer rovnakým kádrom, s akým sa predstavili v závere prípravy a príliš by nemali meniť ani taktiku. "Pokiaľ viem, mali by mať takmer tú istú zostavu, nemali by tam mať nejaké veľké zmeny. Poznáme ich, vieme, čo budú hrať, takže je v tom výhoda. No takú istú majú aj oni," povedal o najbližšom súperovi obranca Martin Fehérváry.

"Dnes si musíme dobre oddýchnuť, pripraviť sa na nich a vyhrať, nič iné nám nezostáva. Nemôžeme nič vymýšľať. Hrali sme s nimi v príprave, taktiku asi určite nebudú veľmi meniť, no toto sú majstrovstvá sveta a to je niečo úplne iné," upozornil útočník Marcel Haščák.

Francúzsku ofenzívu ťahá najmä prvý útok Stephane da Costa, Fleury a Anthony Rech. V úvodných troch dueloch nazbieral najviac bodov práve S. da Costa, ktorý zaznamenal jeden gól a dve asistencie. Dvojbodoví sú Fleury, Jordann Perret a Kevin Hecquefeuille. Francúzi majú po troch vystúpeniach v Royal Arena na konte tri body za triumf nad Bieloruskom 6:2, okrem toho podľahli Švédom 0:4 a Rusom vysoko 0:7.

So Slovákmi majú jasne negatívnu bilanciu. Reprezentanti spod Tatier zvíťazili v 22 z 31 zápasov, v troch sa zrodila remíza a v šiestich ťahali za kratší koniec. Aj gólová bilancia je jasne v ich prospech 133:57. Naposledy sa stretli v spomínanom prípravnom dvojzápase, na MS to bolo v roku 2016 v Petrohrade, keď Francúzov zdolali vysoko 5:1. Pre Slovákov to bola posledná výhra v riadnom hracom čase na MS až do utorňajšieho triumfu nad Rakúskom. O góly sa vtedy postarali súčasný kapitán Andrej Sekera, Dominik Graňák, Martin Bakoš, Christián Jaroš a ako jediný, ktorý nefiguruje v kádri v Kodani, Libor Hudáček.

