Dnes o 12:58 čítanie na minútu 0 zdieľaní Na obnovu schodov do veže kostola dáva Zvolen ďalších 20.000 eur

Vlaňajšie dotácia mesta vo výške 20.000 eur na kompletnú obnovu starých schodov nepostačuje. Plánované jarné sprístupnenie veže sa tak zatiaľ odkladá.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Miroslav Košírer

Zvolen 9. mája (TASR) - Vo verejnej zbierke na obnovu schodov, vedúcich do veže Kostola sv. Alžbety vo Zvolene, sa zatiaľ nevyzbierala taká suma, ktorá by postačovala na ich kompletnú rekonštrukciu. Vlaňajšie dotácia mesta vo výške 20.000 eur na kompletnú obnovu starých schodov nepostačuje. Plánované jarné sprístupnenie veže sa tak zatiaľ odkladá.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zvolen, preto vo februári 2018 požiadala mesto Zvolen o ďalších 20.000 eur. Mestskí poslanci na ostatnom zastupiteľstve jej žiadosť podporili.

Podľa koordinátora prác na schodoch a veži kostola Jána Čierneho, na balkón veže vedie točité schodisko, ktoré má 71 kamenných a ďalších 20 drevených schodov. Po začatí rekonštrukčných prác sa ale objavili komplikácie. Po zložení dreveného obloženia sa totiž na schodoch ukázal veľmi popraskaný a zničený kameň. „Predstava, že do veže chodili voľakedy len zvonár a hlásnik, sa ukázala ako mylná. Balkón veže bol pravdepodobne využívaný po stáročia aj na vojenské a strážne účely. Každopádne, je to nepríjemné zistenie, ktoré predraží a predĺži rekonštrukciu schodišťa," konštatoval ešte vlani Čierny. "Aby bol balkón na veži sprístupnený pre širokú verejnosť, je potrebná oprava celého kamenného schodišťa," uviedol aktuálne v žiadosti mestu.

Vlani bolo urobené nové zábradlia na balkóne veže, vysoké 1,30 metra. Zatiaľ bolo zrekonštruovaných 25 schodov kamenného schodišťa. Zvolenská farnosť mala pri tom k dispozícií 23.500 eur, pričom 20.000 eur poskytlo mesto. "Na sprístupnenie veže však potrebujeme ešte približne 25.700 eur," dodal Čierny.

Zvolenská farnosť ešte vlani dúfala, že situáciu by mohli pomôcť vyriešiť sponzorské dary. Pre tento účel zriadili transparentný účet, kde je možné poslať finančný dar. „Všetci darcovia, ktorí venujú na opravu veže aspoň 100 eur, budú uvedení na pamätnej tabuli vo veži kostola po jej sprístupnení," dodal Čierny. Vyzbieralo sa však zatiaľ len asi 2500 eur.

Prevádzkovateľom veže bude Zvolenské kultúrne centrum, rozpočtová organizácia mesta Zvolen a to formou nájmu veže. Pri schválení ostatnej dotácie mesta bola do zmluvy pridaná aj klauzula, že mesto bude prevádzkovať vstup do veže 15 rokov.