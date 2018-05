TASR

V troch obciach pri Senci plánujú vybudovať splaškovú kanalizáciu

S prácami chcú obce začať ešte v tomto roku, ukončené by mali byť v roku 2020.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 9. mája (TASR) – Obce Kráľová pri Senci, Hrubá Borša a Kostolná pri Dunaji v okrese Senec plánujú vybudovať kanalizáciu na odvádzanie splaškov do čistiarne odpadových vôd (ČOV). V Kostolnej pri Dunaji počítajú aj s realizáciou vodovodnej siete a jej napojením na existujúci verejný vodovod. Vyplýva to zo zverejneného zámeru, ktorý je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

S prácami chcú obce začať ešte v tomto roku, ukončené by mali byť v roku 2020. Celkové náklady predpokladajú vo výške asi osem miliónov eur. V súčasnosti sú v týchto obciach splaškové odpadové vody odvádzané prevažne do žúmp, pričom východná časť obce Hrubá Borša je odkanalizovaná do značne zaťaženej ČOV Veľké Úľany.

Obce sa nachádzajú zväčša na území v rámci Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. "Na základe uvedeného sa dotknuté obce rozhodli pre realizáciu kanalizácie s ČOV, aby sa zlepšil súčasný stav a aby sa zabezpečila ochrana podzemných a povrchových vôd," píše sa v zámere. V obciach Kráľová pri Senci, Hrubá Borša a Kostolná pri Dunaji preto plánujú výstavbu gravitačnej, ako aj tlakovej kanalizácie, ktorá nebude ohrozovať kvalitu podzemných a ani povrchových vôd.

Splaškové odpadové vody z Kostolnej pri Dunaji a Hrubej Borše budú privádzané do Kráľovej pri Senci a spolu s odpadovými vodami z tejto obce odvádzané do ČOV. Celkovo sa má v týchto obciach vybudovať 27 kilometrov kanalizácie. Postaviť plánujú aj novú mechanicko-biologickú ČOV. Umiestnená má byť v katastri Kráľovej pri Senci, pričom navrhovaným recipientom má byť vodný tok Čierna voda.