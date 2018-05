TASR

Rusov by sa mal v lete vrátiť do Trnavy, vytvorí dvojičku s Chudým

Rusov je odchovanec Spartaka a bývalý reprezentant do 21 rokov, naposledy pôsobil v poľskom klube Piaste Gliwice.

Na archívnej snímke Dobrivoj Rusov. — Foto: TASR/Martin Baumann

Trnava 9. mája (TASR) - Brankár Dobrivoj Rusov by sa mal stať prvou letnou posilou Spartaka Trnava. Po odchode Martina Vantrubu do pražskej Slavie by mal vytvoriť dvojičku s Martinom Chudý, ktorý v závere tejto sezóny pomohol tímu k zisku vytúženého majstrovského titulu.

Rusov je odchovanec Spartaka a bývalý reprezentant do 21 rokov, naposledy pôsobil v poľskom klube Piaste Gliwice. "Po vypršaní zmluvy sa rozhodol s klubom spoluprácu nepredĺžiť a od januára bol bez futbalu. Rokovania o jeho príchode sú vo finálnej fáze," informuje portál trnavskyhlas.sk. V Trnave zostáva aj Chudý, ktorý sa s vedením novopečeného majstra ústne dohodol na predĺžení spolupráce.

Trnavu čaká po zisku prvého titulu v najvyššej slovenskej súťaži premiéra v Lige majstrov. Predstaví sa už v 1. kvalifikačnom kole, ktorého úvodné zápasy sú na programe 10.-11. júla a odvety 17.-18. júla. Meno súpera sa dozvie 19. júna na žrebe vo švajčiarskom Nyone.