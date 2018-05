Dominika Dobrocká

Dnes o 10:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Indická 87-ročná babička sama stavia vo svojej dedine toalety. Chce tak šíriť povedomie o hygiene

Ani vysoký vek nezabránil babičke bojovať proti vážnemu problému. Vlastnými rukami sa rozhodla pre výstavbu toaliet.

— Foto: Reuters

BADALI 9. mája - Staručká babička sa rozhodla pre obrovský a úctyhodný krok. Rakkhi má 87 rokov a žije v indickej dedinke Badali. Na tomto mieste existuje aj v dnešnej dobe problém s toaletami. V mnohých oblastiach Indie obyvatelia vykonávajú potrebu vonku, čo sa babičke vôbec nepáči. Začala teda proti tomuto problému bojovať po svojom a vo svojom vysokom veku sa pustila do výstavby toaliet. „Pustila som sa výstavby toaliet, aby naše deti nemuseli vykonávať potrebu vonku. Chcem, aby záchod používali všetci, pretože práve jeho absencia býva príčinou mnohých ochorení,“ prezradila staručká pani, ktorej účelom je najmä šíriť povedomie o hygiene.

Rakkhi, samozrejme, na výstavbu nemala žiadne finančné prostriedky, no aj napriek sa do práce pustila. Syn jej pripravil hmotu na spájanie tehál a už jej nič nebránilo pokladať jednu na druhú. „V priebehu siedmich dní by mali byť toalety dokončené,“ priznala. Netrvalo dlho a odhodlaná žena sa stala veľkým príkladom a obdivovanou osobou. Niekoľko tamojších obyvateľov sa inšpirovalo a nadviazalo na jej prácu.

Vyprázdňovanie na verejnosti je jedným z najväčších hygienických problémov v Indii. Každý rok v tejto krajine príde o život približne 68-tisíc detí vo veku do päť rokov. Dôvodom sú práve črevné problémy spôsobené núdzovými hygienickými opatreniami a nekvalitnou vodou. Vážny problém si uvedomuje aj premiér krajiny Naréndra Módí, ktorý sľúbil, že do roku 2019 bude záchod súčasťou každej domácnosti.