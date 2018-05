TASR

Dnes o 09:42 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Legendárny Ensemble intercontemporain na Viva Musica! festivale

Legendárny parížsky súbor Ensemble intercontemporain vystúpi po prvýkrát na Slovensku na Viva Musica! festivale

Projekt Jasmin Toccata vznikol v spolupráci so špičkovými francúzskymi hudobníkmi — Foto: Viva Musica! festival

Bratislava 9. mája (OTS) - Ich koncert bude spolu s vystúpením Johna Malkovicha patriť medzi tohtoročné highlighty. Krajinu lásky a gurmánov zastúpi aj svetoznámy francúzsky čembalista Jean Rondeau, ktorý sa po mimoriadne úspešnom koncerte na Viva Musica! festivale v roku 2016 opäť vracia do Bratislavy!

Sólisti prestížneho hudobného zoskupenia Ensemble intercontemporain (EIC) prídu na festival s úplne novým hudobno-vizuálnym projektom Dronocracy, ktorý vzniká v spolupráci uznávaného autorského tímu Laurent Durupt (autor hudby, koncept), Hicham Berrada (scéna, video, svetelný dizajn) a Ferdinand Barbet (mise en scène). V Bratislave zaznie v exkluzívnej slovenskej premiére v podaní sólistov EIC a hercov zo zoskupenia Collectif 17 dňa 16. augusta 2018 v Slovenskom rozhlase, pričom svetová premiéra diela sa uskutoční 29. mája 2018 v Paríži.

V súčasnosti rezidentný súbor Philharmonie de Paris založil v roku 1976 významný francúzsky skladateľ a dirigent Pierre Boulez a dnes patrí k elitným svetovým hudobným zoskupeniam v oblasti interpretácie súčasnej klasickej hudby a hudby 20. storočia. Ensemble intercontemporain má na svojom konte množstvo nahrávok a niekoľko prestížnych hudobných ocenení (vrátane Gramophone Award a Diapason d’Or), koncertuje po celom svete, iniciuje vznik nových diel, podporuje hudobné vzdelávanie v oblasti súčasnej hudby, organizuje kreatívne workshopy a majstrovské kurzy a pravidelne spolupracuje aj s umelcami z oblasti tanca, divadla, filmu či video/vizuálneho umenia. Zaujímavosťou je, že členom súboru sa ako jediný Slovák v jeho histórii nedávno stal mladý slovenský klarinetista Martin Adámek, ktorý na Viva Musica! festivale účinkoval v roku 2015 v rámci koncertu Viva Konzerva! pri príležitosti 95. výročia založenia Konzervatória v Bratislave.

Na Viva Musica! festival sa vracia francúzsky fenomén, čembalista Jean Rondeau

S cieľom vrátiť popularitu hudobnému nástroju, ktorý svoju zlatú éru zažíval v období baroka (kým ho nevystriedal kladivkový klavír), prichádza tento krát s výnimočným projektom, v ktorom sa stretávajú dva zdanlivo nesúvisiace hudobné svety: európska baroková hudba s bohato zdobenou melodikou a rytmikou hudby orientu. Projekt Jasmin Toccata vznikol v spolupráci so špičkovými francúzskymi hudobníkmi – lutnistom Thomasom Dunfordom a perkusionistom Keyvanom Chemiranim, ktorý je zároveň autorom myšlienky a všetkých hudobných aranžmánov. V rámci Viva Musica! festivalu sa spoločne predstavia 15. júla 2018 vo Veľkom evanjelickom kostole.

Hudobnou kritikou často označovaný za „hudobný zázrak“, čembalista Jean Rondeau študoval v Paríži a Londýne a okrem hry na čembale sa venoval tiež štúdiu hry na klavíri, dirigovaniu či jazzovej hudbe a improvizácii. Hosťovanie v podobných projektoch preto nie je pre Rondeaua žiadnou novinkou: okrem pravidelného koncertovania so svojím barokovým súborom Nevermind je tiež zakladateľom a členom súboru Note Forget, s ktorým uvádza vlastné jazzové kompozície a improvizácie na klavíri. Na svojom konte má viacero prestížnych ocenení (v rámci European Union Baroque Orchestra (EUBO) Development Trust Prize bol dokonca označený za jedného z najoriginálnejších umelcov v rámci EU), nahráva exkluzívne pre label Erato (albumy Imagine, Vertigo či najnovší album Dynastie) a píše tiež hudbu k filmom. Mimochodom, obľúbenosť a univerzálnosť čembala v súčasnosti potvrdzuje aj fakt, že tento hudobný nástroj s obľubou používali aj veľké kapely ako napríklad Beatles, Rolling Stones či Queen.

Projekt Jasmin Toccata vznikol v spolupráci so špičkovými francúzskymi hudobníkmi (Foto: Viva Musica! festival)

Viva Musica! festival je už 14. rok neoddeliteľnou súčasťou leta v Bratislave. Počas jeho doterajšej existencie priniesol návštevníkom celkom 285 koncertov, na ktorých vystúpilo viac ako 350 domácich a zahraničných sólistov, hudobných zoskupení a orchestrov. Koncerty festivalu počas jeho doterajšej histórie navštívilo viac ako 135 000 divákov. Okrem bohatej ponuky exkluzívnych hudobných podujatí v rámci hlavnej koncertnej série prináša počas leta kvalitné umenie aj do verejného priestoru, čím sa mu úspešne darí priťahovať pozornosť nielen širokej verejnosti, ale aj zahraničných návštevníkov hlavného mesta. V roku 2018 bude Viva Musica! festival prebiehať od 6. júla do 25. augusta na rôznych miestach v Bratislave.

Festival otvorí hollywoodska hviezda John Malkovich, ktorý sa predstaví 6. júla 2018 v Starej tržnici v exkluzívnej slovenskej premiére s projektom Rozprava o slepcoch (Report on the Blind). Svetoznámy slovenský súbor Janoska Ensemble sa na festival vráti s novým projektom From Bratislava to Hollywood (12.7., Stará tržnica) a doteraz potvrdené mená dopĺňa aj nórska husľová virtuózka Mari Samuelsen, ktorá sa predstaví s projektom From Bach to Glass v sprievode Viva Musica! ensemble 2. augusta vo Veľkom evanjelickom kostole.

Hudobné ukážky:

Jasmin Toccata

Ensemble intercontemporain

Viac informácií: www.vivamusica.sk, www.facebook.com/vivamusicafestival

Vstupenky: www.vivamusica.sk alebo v sieti Ticketportal

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.