TASR

Dnes o 08:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Jurčo sa už nechce báť o výsledok: Musíme eliminovať zlé pasáže

Ani kapitán Andrej Sekera sa napriek prvému triumfu nevyhol kritike. Podrobil jej najmä výpadky a pasivitu.

Na snímke uprostred slovenský obránca Christián Jaroš a Tomáš Jurčo, vľavo rakúsky brankár Bernard Starkbaum a vpravo Patrick Peter v súboji o puk v zápase základnej A - skupiny Rakúsko - Slovensko na 82. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Kodani 8. mája 2018. — Foto: TASR/Martin Baumann

Kodaň 8. mája (TASR) - Prvé víťazstvo slovenských hokejistov na MS v Dánsku sa nerodilo ľahko. V závere zápasu proti nováčikom z Rakúska sa museli báť o výsledok. Ich triumf definitívne spečatil až gól Michala Krištofa do prázdnej bránky.

Slováci rýchlo odpovedali na nešťastný gól v úvode a v polovici zápasu viedli 3:1. Potom však prestali napádať, menej korčuľovali a nechali hrať súpera. Rakúšania sa šance chopili, strelili kontaktný gól a až do posledných sekúnd bojovali o vyrovnanie. V záverečnej päťminútovke mali veľký tlak i dostatok šancí.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho tak takmer opäť doplatili na vlastnú pasivitu, podobne, ako na začiatku zápasu so Švajčiarskom. "Boli tam pasáže, ktoré musíme eliminovať. Musíme hrať celých 60 minút a nie báť sa o výsledok," povedal strelec gólu na 2:1 Tomáš Jurčo. "Tak veľmi sme chceli vyhrať, že sa chlapci začali báť, aby nikto neurobil chybu a to sa nemôže stávať."

Ani kapitán Andrej Sekera sa napriek prvému triumfu nevyhol kritike. Podrobil jej najmä výpadky a pasivitu. "Najdôležitejšie sú tri body, ale poriadne sme sa na ne nadreli. Bol to ťažký zápas, no na takomto turnaji už nemôžeme čakať žiaden ľahký. Aj keď sme hrali lepšie ako proti Švajčiarsku, máme čo zlepšovať. V závere to bola dráma. Niekedy proste máme výpadky, ktoré súper dokáže využiť," uviedol.

Tri body výrazne pomôžu z pohľadu tabuľky, no hlavne psychicky, čo bolo vidieť aj po zápase, hráči pôsobili už uvoľnenejšie. "Verím, že to z nás už opadne. Čaká nás ďalší silný súper Francúzsko. Musíme sa na nich pripraviť, majú dobré mužstvo, bude to pre nás ďalší ťažký zápas. Myslím si, že proti takýmto mužstvám musíme hrať tak, že budeme dobre brániť, oni musia otvoriť hru a z toho budeme mať brejky. A nie opačne, ako sme to robili teraz," dodal kapitán.

Na snímke slovenskí fanúšikovia počas zápasu základnej A - skupiny Rakúsko - Slovensko na 82. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Kodani 8. mája 2018. (Foto: TASR/Martin Baumann)

Tréneri urobili pred utorňajším zápasom štyri zmeny. Premiéru na šampionáte si odkrútili brankár Patrik Rybár, obranca Mário Grman a útočníci Andrej Kudrna a Marek Hovorka. Ten mal prsty vo vyrovnávajúcom góle, keď prihral Marcelovi Haščákovi. "Bola to pekná akcia, išli sme dvaja na jedného. Bola to pre nás taká vzpruha, že sme dokázali ihneď odpovedať," povedal.

Premiéru si užil, ale zo začiatku sa mu hralo ťažšie. "Nebolo to jednoduché, nebol som desať dní v zápasovom tempe. Ale myslím, že sme podali dobrý výkon, aj keď tam boli chyby. Bol to pre nás psychicky ťažký a bolo dôležité, že sme zvíťazili," dodal.