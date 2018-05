TASR

Haščák sa dočkal: Vo svojom 27. zápase na MS strelil vytúžený gól

Na snímke gólová radosť slovenských hráčov po góle obrancu Christiána Jaroša v zápase základnej A - skupiny Rakúsko - Slovensko na 82. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Kodani 8. mája 2018. — Foto: TASR/Martin Baumann

Kodaň 8. mája (TASR) - Marcel Haščák sa konečne dočkal. Slovenský hokejista si otvoril strelecký účet na MS až vo svojom 27. zápase, keď v 5. minúte v dueli proti Rakúsku vyrovnal na 1:1. Slováci aj vďaka tomu napokon veľmi dôležitý boj zvládli.

Výkonom zverenci Craiga Ramsayho veľmi nenadchli, ale z hľadiska vývoja turnaja bolo ich víťazstvo veľmi podstatné. "Dôležitá je výhra. Dostali sme rýchly gól, ale skoro sme vyrovnali a potom sme si hrali svoj hokej. Na konci sa mi to veľmi nepáčilo, ale vyhrali sme a to je najpodstatnejšie," povedal Haščák.

Tridsaťjedenročný útočník čakal na gól na MS 27 zápasov. "Ani mi to nepripomínajte. Konečne som nevymýšľal a vystrelil som, aj keď potom som zasa začal vymýšľať. Dostal som prihrávku, pozrel som sa na brankára a trafil som."

V predchádzajúcich zápasoch robil Haščákovi problém ľad, veľakrát sa na ňom ocitol bez cudzieho zavinenia. Teraz sa to konečne upravilo. "Vymenil som vložky aj nože. Ale konečne bol normálnejší ľad. Je katastrofálny, ale dnes to ako tak išlo."

Strelec prvého slovenského gólu v zápase priznal, že víťazstvo by malo pomôcť tímu nielen v ceste za ďalšími bodmi, ale malo by zapôsobiť na mužstvo aj psychicky. "Potrebovali sme vyhrať. Prvý zápas nás stál veľa síl, navyše nás zlomil psychicky. Mali sme nejaké sebavedomie a to sme stratili. Dnes sme konečne vyhrali a pôjdeme do ďalších duelov v oveľa lepšej nálade."