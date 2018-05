TASR

Dnes o 18:30 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Fantastické! Slovensko vyhralo svoj prvý zápas na MS. Rakúsko sme porazili 4:2

Zverenci trénera Craiga Ramsayho síce inkasovali nešťastný gól po 93 sekundách, no o vyrovnanie sa postaral už v 5. minúte Marcel Haščák.

Slovenský útočník Dávid Bondra (vľavo) sa raduje z gólu, uprostred rakúsky brankár Bernard Starkbaum a vpravo obranca Clemens Unterwege. — Foto: TASR

Kodaň 8. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti si v utorňajšom treťom zápase na MS v Kodani pripísali premiérové víťazstvo. Rakúšanov zdolali 4:2 a so štyrmi bodmi priebežne poskočili na štvrtú priečku tabuľky kodanskej A-skupiny.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho síce inkasovali nešťastný gól po 93 sekundách, no o vyrovnanie sa postaral už v 5. minúte Marcel Haščák. V druhej tretine pridali ďalšie góly Tomáš Jurčo a Christián Jaroš. Rakúšania síce znížili, no v poslednej minúte upravil Michal Krištof na 4:2.

Slováci majú pred sebou deň voľna a vo štvrtok ich o 16.15 h čakajú Francúzi. Rakúšania sa o deň skôr (20.15 h) stretnú so Švédmi.

Rakúsko - Slovensko 2:4 (1:1, 0:2, 1:1) Góly: 2. Lebler (Hofer), 42. Schneider (Raffl) - 5. Haščák (Hovorka, Ďaloga), 23. Jurčo (Nagy, Fehérváry), 29. Jaroš (Fehérváry), 60. Krištof. Rozhodcovia: Iverson (Kan.), Sjöqvist (Švéd.) - Malmqvist (Švéd.), Fluri (Švaj.), vylúčení 4:2 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 6094 divákov. zostavy: Rakúsko: Starkbaum – Schumnig, Unterweger, Ulmer, Viveiros, Heinrich, Schlacher, Altmann, Peter – Schneider, Hundertpfund, Ganahl – Hofer, Raffl, Lebler – Haudum, Komarek, Zwerger - Obrist, Rauchenwald, Spannring Slovensko: Rybár – Čajkovský, Sekera, Graňák, Ďaloga, Jaroš, Fehérváry, Grman, Jánošík – Jurčo, Krištof, Nagy – Haščák, Hovorka, Bakoš – Svitana, Buc, Bondra – Cingel, Marcinko, Kudrna

Prvú šancu mali slovenskí hokejisti, keď už po pár sekundách tečoval Nagy pred brankárom strelu, no Starkbaum stihol stiahnuť betóny. Rakúšania však dali po 93 sekundách šťastný gól. Lebler poslal na bránku nie príliš nebezpečnú strelu, Sekera do nej vložil hokejku a nešťastne tečoval puk za Rybára. Odpoveď ale prišla rýchlo. V 5. minúte posunul Hovorka puk napravo na Haščáka a ten namieril presne - 1:1. Bol to prvý gól Slovákov v rovnovážnom stave na šampionáte. Zverenci trénera Craiga Ramsayho sa poučili zo zápasu zo Švajčiarskom a boli oveľa aktívnejší, mali výrazne lepší pohyb a dobre napádali súpera. Do vedenia mohli ísť v 9. minúte, keď sa po peknej kombinácii dostal na ľavom kruhu k puku Ďaloga, ale Starkbaum si s jeho strelou poradil. Na druhej strane ušiel obrancom Schneider, ale napálil len do Rybára, ktorý mu zmenšil strelecký uhol. To bolo zo strany Rakúšanov do konca prvej tretiny v ofenzíve v podstate všetko, nebezpečné akcie boli už len pred Starkbaumom. V 14. minúte sa snažil za jeho chrbát poslať puk Nagy, ale nedočiahol ho prestrčiť poza betón. V 19. minúte poslal "jedovku" z pravého kruhu Graňák, no ani on neuspel. Päť sekúnd pred prvou prestávkou prišlo prvé vylúčenie, na trestnú si išiel sadnúť Haudum, no presilovka Slovákov trvala len krátko. Ešte pred klaksónom sa nechal vylúčiť Jurčo za zbytočnú sekeru.

V 23. minúte to však celému tímu vynahradil a po návrate z trestnej ho poslal do vedenia. Fehérváry vysunul Nagya, ten prihral na pravo Jurčovi, ktorý namieril presne ku vzdialenejšej žŕdke - 2:1. Slováci boli naďalej aktívnejší, no veľa hokejovej krásy neukázali, presadzovali sa hlavne bojovnosťou. Tá im v 26. minúte priniesla početnú výhodu, Ramsay poslal na ľad novú presilovkovú formáciu s debutantmi Hovorkom a Kudrnom, no okrem jednej nebezpečnejšej strely nič nevymysleli. V ofenzíve chýbala nápaditosť, či prekvapivá myšlienka. Na Rakúšanov to však stačilo a v 29. minúte pridali Slováci tretí gól. Jaroš to vyskúšal z diaľky, Starkbaum zakiksoval a puk skončil v bránke - 3:1. Gól musel ešte odobriť videorozhodca. Rakúšanom nepomohla ani presilovka pri vylúčení Krištofa, aj počas nej bol nebezpečnejší súper. Výraznejšie pohrozili až v 36. minúte, keď sa medzi kruhmi objavil úplne voľný Rauchenwald, ale Rybár si s jeho strelou z prvej poradil.

Na snímke gólová radosť Mareka Hovorku a Mareka Ďalogu v zápase základnej A - skupiny Rakúsko - Slovensko na 82. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Kodani 8. mája 2018. (Foto: TASR/Martin Baumann)

Znížiť sa im podarilo v 42. minúte. Raffl výborne vysunul Schneidera, ktorý sa prebil cez Fehérváryho a prudkou strelou zápästím prekonal Rybára - 2:3. V ďalších minútach tempo zápasu upadlo a oba tímy robili až príliš veľa chýb pri zakladaní akcii. V 48. minúte vybojoval v útočnom pásme puk Hovorka, Haščák ho posunul voľnému Bakošovi, no ten v ideálnej pozícii zaváhal a prestrelil. Potom nastala kuriózna situácia. Rozhodca avizoval vylúčenie Rakúšanov za príliš veľa hráčov na ľade. Šiesti Slováci držali puk vyše minútu, ale nevedeli sa dostať do útočného pásma. Keď sa im to nakoniec podarilo, ihneď ho stratili. Oveľa lepšie to nebolo ani počas samotnej presilovky. Zaujala len šanca Graňáka, no keďže nedostal dobrú prihrávku a musel si spracovať puk, Starkbaum sa stihol presunúť. V 57. minúte mal vyrovnanie na hokejke Lebler, ale Rybár predviedol výborný zákrok ľavým betónom. V 60. minúte spečatil skóre do prázdnej bránky Krištof - 4:2.