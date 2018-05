TASR

Mešťan: Film Sobibor by mal byť jednou z tém na vyučovanie o holokauste

Sobibor je podľa Mešťana jednou z tých kapitol, ktoré v dejinách holokaustu zohrali veľmi významnú úlohu v tom, že už v roku 1943 tam došlo k povstaniu Židov.

Na snímke riaditeľ Múzea Židovskej kultúry v Bratislave Pavol Mešťan. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 8. mája (TASR) - Vedeli sme, že Židia zo Slovenska boli deportovaní do lublinskej oblasti. Ale až vďaka izraelským historikom a v prvom rade Robertovi Rozettovi, ktorí vydali Encyklopédiu o holokauste, sa pred niekoľkými rokmi odhalilo, že vo vyhladzovacom tábore Sobibor zahynulo 25.000 slovenských Židov. Pravdepodobne viac ako 25.000. Pre TASR to povedal riaditeľ Múzea židovskej kultúry Pavol Mešťan po prezretí filmu Sobibor.

Ako ďalej vysvetlil, problém je v tom, že keď v roku 1943 došlo k povstaniu vo vyhladzovacom tábore Sobibor, "tak vlastne Nemci zo strachu a vnútornej potupy, že také niečo sa mohlo stať, tento tábor zlikvidovali". "Takže informácií, na rozdiel od iných koncentračných táborov na okupovanom území Poľska, tuná nebolo. To znamená, že trvalo roky, desaťročia, kým sa odhalil tento fakt, ktorý sa týkal slovenských Židov. O to by ten film mal byť bližší aj slovenskému divákovi, ak sa predostrie, že vlastne toto bolo to strašné miesto pre jednu tretinu, viac ako jednu tretinu slovenských Židov," dodal.

Sobibor je podľa Mešťana jednou z tých kapitol, ktoré "v dejinách holokaustu zohrali veľmi významnú úlohu v tom, že už v roku 1943 tam došlo k povstaniu Židov".

Zdôraznil, že film by mali vidieť mnohí, ale predovšetkým mladí ľudia. "Pre mňa to umelecké spracovanie dotvára to, že o holokauste je treba hovoriť, o holokauste je treba písať, ale to nestačí, o holokauste je treba učiť. A tento film by mal byť vlastne jednou z tém pre vyučovanie o holokauste," poznamenal.

Na záver dodal: "Vo mne z toho umeleckého spracovania na celý môj zvyšný život zostane to, že vlastne nekončí hlavným hrdinom. Nekončí oslavou hlavného hrdinu, ktorý prežil. Končí 15-ročným prostým jednoduchým chlapcom, ktorému zahynuli rodičia, ktorému zahynula malá sestra a ktorý bol vtiahnutý do celej tej mašinérie hrôz, nešťastia a ktorý to prežil na vlastnej koži."