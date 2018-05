TASR

Bielorusi vymenili trénera počas MS, Kanaďan Lewis skončil

Po troch odohraných zápasoch sú bez bodového zisku.

Tréner Bieloruska Dave Lewis, archívna snímka. — Foto: TASR - Michal Svítok

Kodaň 8. mája (TASR) - K netradičnému kroku došlo počas MS v Dánsku vo vedení bieloruského hokejového tímu. Po troch vysokých prehrách skončil tréner Dave Lewis, ktorého nahradil doterajší asistent Sergej Puškov. Informovala o tom oficiálna stránka šampionátu.

Bielorusi budú v utorok 15. mája posledným súperom slovenských hokejistov v A-skupine. Po troch odohraných zápasoch sú bez bodového zisku a po vysokých prehrách 0:5 so Švédskom, 2:6 s Francúzskom a 0:6 s Ruskom došlo k zmene na trénerskom poste. "Na základe zlého štartu do MS sa Bieloruská hokejová federácia spoločne s hlavným trénerom Daveom Lewisom rozhodli, že tím potrebuje nového šéfa. Dave verí, že táto zmena pomôže realizačnému tímu získať potrebný impulz, ktorý by pozdvihol výkony," citovala stránka iihf.com stanovisko Bielorusov.

Už pod trénerským vedením Sergeja Puškova nastúpia na ďalší zápas v stredu 9. mája od 16.15 h proti Švajčiarsku.