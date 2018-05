TASR

Dnes o 11:16 čítanie na minútu 0 zdieľaní SLOVÁCI UZAVRELI SÚPISKU: Rybár v bránke proti Rakúsku

V pondelok večer sa Šatanovi ospravedlnil Zdeno Chára, ktorý má prasklinu v ruke, zranený je aj jeho spoluhráč Peter Cehlárik.

Na archívnej snímke slovenská striedačka, vľavo tréner slovenských hokejistov Craig Ramsay, uprostred asistent trénera Vladimír Országh a vpravo asistent trénera Róbert Petrovický v zápase základnej A-skupiny 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Česko - Slovensko 5. mája 2018 v Kodani. — Foto: TASR - Martin Baumann

Kodaň 8. mája (TASR) - Brankár Denis Godla, obranca Mário Grman a útočníci Andrej Kudrna s Marekom Hovorkom pribudli na súpisku slovenskej hokejovej reprezentácie na majstrovstvách sveta v Dánsku. Súpiska sa týmto uzavrela, už sa na ňu nedajú dopísať ďalší hráči. Trojica korčuliarov bude hrať aj v utorňajšom zápase A-skupiny proti Rakúsku, ktorý sa začne o 16.15 h. V bránke bude Patrik Rybár, keďže Mareka Čiliaka trápia zdravotné problémy.

"Rozhodli sme sa, že dopíšeme všetkých štyroch hráčov, ktorí doteraz do turnaja nezasiahli, a dnes budú všetci traja korčuliari hrať. V bránke bude Patrik Rybár, Denis Godla bude na striedačke," povedal po dopoludňajšom rozkorčuľovaní generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan.

V pondelok večer sa Šatanovi ospravedlnil Zdeno Chára, ktorý má prasklinu v ruke, zranený je aj jeho spoluhráč Peter Cehlárik. Tomáš Tatar postúpil s Vegas Golden Knights do ďalšieho kola play off a vedenie reprezentácie už na nikoho nečaká. "Okrem Zdena sme čakali aj na ďalších, napríklad na Tatara, ale ten postúpil. V podstate by pripadal do úvahy aj Erik Černák, no ten by stihol tak dva, tri zápasy a niekoho by sme museli poslať domov. Takže sme včera urobili také rozhodnutie, že všetkých, ktorých tu máme, dopíšeme na súpisku," dodal Šatan.

Ku konkrétnym zmenám v zostave sa vyjadril asistent trénera Vladimír Országh: "Marek Hovorka bude hrať namiesto Juraja Mikúša a Andrej Kudrna namiesto Pavla Skalického a, samozrejme, ôsmy obranca bude Mário Grman."