TASR

Dnes o 08:30 čítanie na minútu 0 zdieľaní NHL: Washington postúpil, Nashville si vynútil siedmy duel

V konferenčnom finále si Capitals zmerajú sily s Tampou Bay Lightning.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Washington 8. mája (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals postúpili do finále play off Východnej konferencie NHL. V šiestom zápase 2. kola triumfovali na ľade dvojnásobného obhajcu Pittsburgh Penguins 2:1 po predĺžení a sériu ukončili 4:2. Jevgenij Kuznecov strelil víťazný gól v 66. minúte. V konferenčnom finále si Capitals zmerajú sily s Tampou Bay Lightning.

"Chcel som len dať Kuznecovovi puk do priestoru a on to urobil najlepšie, ako sa dalo. Verili sme si a vedeli sme, že keď dáme do toho všetko, postúpime ďalej. Je to fantastický pocit," citoval portál nhl.com kapitána Capitals Alexandra Ovečkina, ktorý prihral Kuznecovovi na víťazný gól. Hokejisti z hlavného mesta USA postúpili na úkor "tučniakov" po neúspešných sériách v predchádzajúcich dvoch sezónach, keď obidva razy vypadli s týmto súperom práve v druhom kole play off. Washington sa dostal do finále konferencie prvýkrát od roku 1998. Útočník hostí Nathan Walker je prvý Austrálčan, ktorý bodoval v zápase play off NHL. Asistenciou sa prezentoval pri otváracom góle Alexa Chiassona.

Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby asistoval pri jedinom góle svojho tímu, ktorý strelil Kris Letang, a dosiahol 185. bod v kariére vo vyraďovacej fáze profiligy. Tridsaťročný Kanaďan sa dotiahol na legendárneho Stevea Yzermana a spolu sú na 10. mieste v historickej tabuľke. "Veľa ľudí hovorilo, že môžeme Stanleyho pohár získať opäť. Už len dostať sa do 2. kola play off je však veľmi náročné. Nanešťastie, najkrajšia časť sezóny sa pre nás skončila," povedal Crosby.

Na západe si Vegas ešte musí počkať na svojho súpera. Nashville uspel na ľade Winnipegu Jets 4:0 a vynútil si siedme stretnutie. Brankár Pekka Rinne dosiahol čisté konto zásluhou 34 zákrokov. Po dva góly strelili švédski krídelníci Viktor Arvidsson a Filip Forsberg. Slovenský útočník Marko Daňo nefiguroval v zostave domácich. Rozhodujúci duel sa odohrá v noci na piatok v aréne Predators.