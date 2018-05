TASR

Dnes o 21:12 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní ZŠ v Buzici má žiakov z 18 obcí, zváža ich aj školský autobus

Súčasťou areálu školy je ovocná záhrada a ihličnatý lesík. A keďže v roku 2014 Buzica získala titul Európska obec bocianov, vybudovali tu aj jazierko s močariskom a učebňu v prírode.

Na snímke Základná škola v obci Buzica v okrese Košice-okolie s vyučovacím jazykom maďarským. V súčasnosti do nej chodí viac ako 150 žiakov z celkovo 18 obcí regiónu. Pri cestovaní za vyučovaním im pomáha školský a obecný autobus. Buzica 7. mája 2018. — Foto: TASR - František Iván

Buzica 7. mája (TASR) - Základná škola (ZŠ) v obci Buzica v okrese Košice-okolie je národnostnou školou s vyučovacím jazykom maďarským. V súčasnosti do nej chodí viac ako 150 žiakov z celkovo 18 obcí regiónu. Pri cestovaní za vyučovaním im pomáhajú 21-miestny školský a 45-miestny obecný autobus.

"Počet žiakov nám narastá, v triedach prvých štyroch ročníkov ich máme už viac ako v ďalších piatich, takže sa tešíme tejto pozitívnej tendencii," uviedla pre TASR riaditeľka školy Csilla Mohňanská.

Na škole sa snažia o vzdelávanie zaujímavými formami. Pochváliť sa môžu vlastným bazénom, ktorý umožnil zaradiť plávanie ako predmet do rozvrhu hodín. Škola tiež vychováva k ekológii a vzťahu k prírode, čomu napomáhajú viaceré projekty. Populárna je malá zoo s domácimi zvieratami pri školskom ihrisku. Výnimočnou je aj vlastná slnečná elektráreň - na streche školskej budovy sú solárne panely s výrobou elektrickej energie. Na škole funguje aj separovaný zber.

Súčasťou areálu školy je ovocná záhrada a ihličnatý lesík. A keďže v roku 2014 Buzica získala titul Európska obec bocianov, s podporou nadácie EuroNatur tu vybudovali aj jazierko s močariskom pre bocianov a učebňu v prírode. "Tým, že máme veľký park, každý rok sme sa snažili vymyslieť a vybudovať niečo nové, aby to bolo čím pútavejšie pre deti a mohli užitočne a zaujímavo tráviť čas vonku," povedala riaditeľka.

V ponuke pre deti je bohatá krúžková činnosť, ľudové tradície pomáhajú uchovávať citarový krúžok a súbor ľudového tanca Kelepelők, moderným technológiám sa venuje robotika, ďalšími zameraniami sú tanečná rozprávka, matematika, slovenský a anglický jazyk, žurnalistika, futbal, starostlivosť o zvieratá či akvaristika. "Snažíme sa poskytnúť deťom čo najviac možností pre výber toho, čomu sa chcú venovať," doplnila Mohňanská.

Základná škola má viac ako 60-ročnú minulosť. Jej absolventi smerujú podľa riaditeľky na rôzne stredné školy, najmä do Košíc a Moldavy nad Bodvou, často idú na gymnáziá, a to nielen na maďarské, ale aj slovenské či bilingválne.

Malá zoo na ZŠ v Buzici približuje deťom život domácich zvierat

Kravu, ovce, kozy, zajace, husi, kačky či sliepky. Takéto domáce zvieratá sú súčasťou malej zoo, ktorú vybudovali pri ihrisku na základnej škole v Buzici (okres Košice-okolie). Žiaci tak môžu priamo pozorovať a spoznávať život zvierat, ako aj pomáhať pri ich kŕmení a starostlivosti.

"Dnes už ani na dedine nie je také bežné vidieť takéto domáce zvieratá, preto sme ich chceli deťom aj takouto formou priblížiť," vysvetlila pre TASR riaditeľka školy Csilla Mohňanská. Žiaci s obľubou navštevujú zoo na hodinách prírodovedy, v rámci krúžkovej činnosti, školskej družiny, ale aj vo voľnom čase.

Správnu opateru o zvieratá zabezpečuje pomocný školník, ktorý je pôvodným povolaním zootechnik. "Máme školský krúžok, na ktorom sa deti učia, ako sa o zvieratká starať, čo potrebujú, ako ich kŕmiť, na čo ich chováme alebo čím sú užitočné pre domácnosť," uviedla riaditeľka.

Žiaci, ktorí si tieto zvieratá obľúbili, k nim chodia pomáhať aj cez školské prázdniny. Malá zoo je populárna aj u škôlkarov z okolia, ktorí do školy prichádzajú na hodiny plávania alebo špeciálne len kvôli zvieratám v sprievode učiteliek či rodičov.

Na škole vymysleli aj ďalšie spôsoby, ako podporovať vzťah detí k prírode a životnému prostrediu. V parku pri škole si skupiny prváčikov vždy zasadia svoj vlastný stromček, o ktorý sa potom deväť rokov starajú. Pri každom takomto strome je tabuľka s ich menami. Žiaci pritom môžu sledovať, ako sa strom počas ročných období mení a postupne rastie spolu s nimi.

Základná škola v Buzici v okrese Košice-okolie s vyučovacím jazykom maďarským. V súčasnosti do nej chodí viac ako 150 žiakov z celkovo 18 obcí regiónu. Na snímke hra na citaru. Citarový krúžok tu pôsobí od roku 2002 a hre sa deti učia už od prvých ročníkov. Buzica, 7. mája 2018. (Foto: TASR - František Iván)

Na ZŠ v Buzici sa žiaci venujú hre na nezvyčajný nástroj – citaru

Hru na kedysi rozšírený, dnes však už na Slovensku málo vídaný hudobný nástroj – citaru, rozvíjajú na základnej škole v obci Buzica (okres Košice-okolie). Citarový krúžok tam pôsobí od roku 2002 a hre sa deti učia už od prvých ročníkov.

"Momentálne máme na škole štyri citarové skupiny, do ktorých chodí 24 dievčat. Myslím, že krúžok je preto taký príťažlivý, lebo v obci máme aj dospelý citarový súbor a keď dievčatá vidia, ako mladé ženy v štylizovaných šatách na vystúpeniach hrajú, tak ich to tiež láka," priblížila pre TASR vedúca krúžku Dominika Mohňanská. Obecný citarový súbor zložený z bývalých žiačok školy vystupoval napríklad aj v súťaži Zem spieva.

Citara je tradičný strunový hudobný nástroj, pri hre je položený na stole. Telom nástroja je rezonančná skrinka, nad ktorou sú natiahnuté struny. Hráč jednou rukou na hmatníku tlačí na struny a druhou brnká na strunách tzv. plektrom v rôznych rytmoch. Hudobné súbory hrajú na viacerých citarách naraz.

Základy hry nie je podľa Mohňanskej celkom jednoduché sa naučiť, ďalšie napredovanie však už nie je také náročné. "Je to ľudový nástroj, na ktorý hrali naši predkovia. Základy sú iné ako pri klavíri alebo husliach, ale keď sa to zvládne, už to potom nie je problém," doplnila.

Zaujímavé je, že hra na citare v škole láka len dievčatá. Jednou z nich je Odett Veresová, žiačka 6. ročníka. "Na citare hrám už päť rokov, baví ma to, je to zaujímavý nástroj. Cvičím päť dní v týždni, denne asi jednu hodinu. Boli sme vystupovať už aj v Maďarsku," povedala.

Záľubu k citarovej hudbe v Buzici prevzali od maďarskej družobnej obce Nyíracsád, kde má táto činnosť dlhoročnú tradíciu a odkiaľ im poskytli aj prvé nástroje.