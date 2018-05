TASR

Dnes o 21:11 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Ruskí hokejisti zničili ďalšieho súpera: Podľahlo im Bielorusko

Rusov teraz čakajú dva dni voľna, najbližší zápas zohrajú vo štvrtok 10. mája o 20.15 h proti Česku.

Ruský hokejista Pavel Dacjuk, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Kodaň 7. mája (TASR) - Hokejisti Ruska si na MS v Dánsku pripísali na konto tretie jednoznačné víťazstvo. Po dvoch triumfoch 7:0 pridali v pondelňajšom vystúpení v kodanskej A-skupine ďalší nad Bieloruskom pomerom 6:0 a s plným počtom bodov a impozantným skóre 20:0 figurujú na čele skupiny. Bielorusi sú bez bodu a bez výhry na poslednom mieste tabuľky (skóre 2:17).

Rusov teraz čakajú dva dni voľna, najbližší zápas zohrajú vo štvrtok 10. mája o 20.15 h proti Česku. Bielorusi nastúpia o deň skôr o 16.15 h proti Švajčiarsku.

A-skupina (Kodaň): Bielorusko - Rusko 0:6 (0:1, 0:3, 0:2) Góly: 6. Dacjuk (Dadonov), 26. Šalunov (Barabanov, Kablukov), 30. Kablukov (Barabanov, Trjamikn), 40. Dacjuk (Chafizullin, Šalunov), 46. Mamin (Zajcev), 48. Kaprizov (Dacjuk, Dadonov). Rozhodcovia: Kaukokari (Fín.), Sjöqvist (Švéd.) - Lhotský (ČR), McCrank (USA), vylúčení 2:1 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 6360 divákov. Bielorusko: Trus - Chenkel, Lisovec, Korobov, Vorobej, Denisov, Djukov, Falkovskij, Ustinenko – Drozd, Kitarov, Materuchin - Linglet, Šarangovič, Platt - Razvadovskij, Demkov, Gavrus - Pavlovič, Kovyršin, Suško Rusko: Šesťorkin - Kiselevič, Gavrikov, Zajcev, Nesterov, Trjamkin, Chafizullin, Jakovlev – Kaprizov, Dacjuk, Dadonov – Grigorenko, Anisimov, Bučnevič – Mamin, Andronov, Michejev – Barabanov, Kablukov, Šalunov

Rusi mali zápas od začiatku pod kontrolou, boli technickejší i korčuliarsky vyspelejší a vedenia sa ujali už v 6. minúte, keď si Dacjuk našiel odrazený puk, obkrúžil bránku a zasunul ho za bezmocného Trusa. Aj ďalšie minúty boli v réžii zbornej, no gólovo sa v prvom dejstve už nepresadila. Vynahradila si to však v druhom, keď outsiderovi nadelila ďalšie tri kúsky. Postupne sa presadili Šalunov, Kablukov a v presilovke opäť Dacjuk. Andronov navyše trafil žŕdku. Kanonáda na jednu bránku pokračovala aj v tretej časti. V 46. minúte pridal piaty gól Mamin a o dve neskôr upravil na 6:0 z prečíslenia Kaprizov. Bielorusi počas celého zápasu hrozili len sporadicky a so strelami, ktoré smerovali na bránku, si Šesťorkin bez väčších problémov poradil. Nič na tom nezmenila ani ich prvá presilovka v zápase, ktorú mali v až v 53. minúte.

Pavel Dacjuk, kapitán Ruska: "Od zápasu k zápasu sa snažíme odstrániť hlúpe chyby a v tom musíme pokračovať aj ďalej. Myslím si, že dnes sme urobili menej chýb, ale hlavné bolo dosiahnuť výsledok."

Dave Lewis, tréner Bieloruska: "V našej hre bolo len málo pozitív. Páčilo sa mi, že chalani neprestali pracovať, i keď takto prehrávali. Rusi strávili veľa času v našom obrannom pásme, ale naši chlapci do toho dávali všetko."