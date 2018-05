TASR

Hokejisti USA zvíťazili nad Nemeckom, čisté konto si pripísal Kinkaid

Brankár Keith Kinkaid úspešne čelil 24 strelám súpera.

Americký hráči Cam Atkinson (vľavo) a Anders Lee (vpravo) oslavujú gól v zápase B-skupiny USA - Nemecko na MS 2018 v hokeji v dánskom Herningu 7. mája 2018. — Foto: TASR/AP

Kodaň 7. mája (TASR) - Hokejisti USA triumfovali na MS v Dánsku aj vo svojom treťom vystúpení. V utorok si poradili s Nemeckom 3:0 a s ôsmimi bodmi sú na čele tabuľky B-skupiny.

V Herningu si druhé čisté konto pripísal brankár Keith Kinkaid, ktorý úspešne čelil 24 strelám súpera, ale hrdinom zápasu, minimálne do jeho polovice bol fantasticky chytajúci druhý brankár Nemecka Niklas Treutle. Jeho tím má po troch dueloch na konte iba dva body za dve prehry v nájazdoch a v stredu o 16.15 proti Kórejskej republike budú mať jedinečnú šancu v Herningu konečne vyhrať. Američania hrajú až vo štvrtok proti Lotyšsku (16.15).

B-skupina (Herning): USA – Nemecko 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Góly: 31. Kane (Gaudreau, Atkinson), 33. Ryan (Kane, Hughes), 51. DeBrincat (Kane). Rozhodcovia: Jeřábek (ČR), Rantala (Fín.) - Otmachov (Rus.), Sormunen (Fín.), vylúčení: 4:6 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 10.301 divákov. USA: Kinkaid - Murphy, Martinez, N. Jensen, Butcher, Pionk, Oesterle, Hughes - Kane, Coleman, DeBrincat - Atkinson, Larkin, Kreider - Gaudreau, Ryan, Lee - Thompson, White, Gibbons Nemecko: Treutle – Holzer, D. Seidenberg, Y. Seidenberg, M. Müller, Krupp, J. Müller, Ebner – Hager, Kahun, Eisenschmid – Noebels, Tiffels, Michaelis – Ehliz, Draisaitl, Plachta – Krämmer, Pietta, Uvira

Američania sa s tvrdým a neodbytným súperom v prvej tretine riadne vytrápili. Hoci nastúpili na druhý deň po nadstavbovej prehre, proti oddýchnutému favoritovi vôbec nepôsobili "tuho" a mohli ísť dva-trikrát do vedenia. Na druhej strane hrali Američania príliš uvoľnene a až v závere tretiny dupli na plyn vo vedomí, že proti nim stojí rozchytaný druhý brankár Nemecka. Treutle čaroval aj na začiatku druhej časti a to aj v oslabeniach, ale jeho spoluhráči už v dlhom intervale urputného bránenia nedokázali zabrániť vyloženým pozíciám. Mužstvo USA si v sériových presilovkách vytvorilo 6-7 obrovských šancí a premenilo dve. Nemci sa nevzdávali ani na prelome do záverečnej tretiny, pokúšali sa o kontaktný gól a možnosť na tretie predĺženie v ich treťom zápase, ale ďalší inkasovaný gól v 51. minúte ich odpor definitívne zlomil.

Hlasy (zdroj: dpa, iihf.com):

Cam Atkinson, útočník USA: "Vedeli sme, že budú najmä v úvode riadne kmitať a otravovať. Myslím, že sme to dobre zvládli."

Nicklas Jensen, obranca USA: "Pre náš tím nie je ľahké, keď neprichádzajú góly. Proti kvalitným tímom musíme nájsť lepšie riešenia pri zakončovaní."

Marco Sturm, tréner Nemecka: "Naša chybovosť bola proste príliš vysoká. A kvalita súhry a prihrávok zase nízka. Niektoré momenty boli frustrujúce a pozitívny bol azda iba vynikajúci výkon nášho druhého brankára. Chytal ohromne a pôjde do bránky aj v ďalšom zápase."

Leon Draisaitl, kapitán Nemecka: "Nebudem chodiť okolo horúcej kaše - je to pre nás čoraz zložitejšie a ťažšie."