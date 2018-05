TASR

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Krajské múzeum v Prešove sprístupní výstavu petrolejových lámp

Výstava pochádza zo zbierok Podkarpatského múzea v poľskom Krosne.

ilustračné foto. — Foto: TASR - S. Písecký

Prešov 7. mája (TASR) – Výstavu Petrolejové lampy - funkčnosť a krása sprístupní vo štvrtok (10.5.) Krajské múzeum v Prešove vo svojich priestoroch Rákociho paláca. Diváci si ju budú môcť pozrieť do konca augusta. Potom sa presťahuje do výstavných priestorov kaštieľa v Stropkove, kde bude inštalovaná do konca roka. Výstava pochádza zo zbierok Podkarpatského múzea v Krosne.

Riaditeľka prešovského Krajského múzea Mária Kotorová Jenčová informovala, že Podkarpatské múzeum v Krosne spravuje a prezentuje najväčšiu zbierku petrolejových lámp, čím je európskym unikátom.

"V týchto malých-veľkých predmetoch sa spájajú vysoká funkcionalita, ľudský dôvtip a technické riešenie so zmyslom pre krásu a umenie. Navyše, v súčasnosti, keď je všade dostupné elektrické osvetlenie, nesú v sebe tieto exponáty veľkú dávku posolstva histórie s príchuťou nostalgie starých čias," uviedla Kotorová Jenčová.

Kurátorom výstavy je Krzysztof Gierlach, vedúci oddelenia histórie osvetlenia a oddelenia histórie skla a sklárskeho priemyslu Podkarpatského múzea v Krosne.

"Treba zdôrazniť, že výstavy v oboch našich zariadeniach je možné zrealizovať len vďaka podpore Fondu na podporu umenia, ktorá umožnila zabezpečiť transport a väčšinu nákladov spojených s inštalovaním krehkých exponátov v oboch zložkách nášho múzea Tripolitany," doplnila riaditeľka múzea.