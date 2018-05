TASR

Tréner Austrálie van Marwijk zverejnil predbežnú nomináciu na MS

Šesťdesiatpäťročný holandský kouč sa bude spoliehať najmä na hráčov, ktorí si vybojovali účasť na MS v náročnej kvalifikácii.

Bert van Marwijk, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Sydney 7. apríla (TASR) - Tréner austrálskej futbalovej reprezentácie Bert van Marwijk zverejnil predbežnú nomináciu na blížiace sa majstrovstvá sveta v Rusku. Medzi vybratými hráčmi figuruje aj 38-ročný veterán Tím Cahill.

"Je to špeciálny hráč. Patrí medzi najlepších futbalistov v histórii Austrálie, je to veľmi dobrý útočník. Nie je najmladší, no môže byť rozdielovým hráčom," povedal podľa agentúry AP van Marwijk.

Šesťdesiatpäťročný holandský kouč sa bude spoliehať najmä na hráčov, ktorí si vybojovali účasť na MS v náročnej kvalifikácii. Najväčším prekvapením je nominácia 21-ročného pravého obrancu, rodáka z chorvátskeho Záhrebu, Frana Karačiča. "Nemám veľa možností na výber. Je to kapitán tímu do 21 rokov a kvalitných pravých obrancov máme v Austrálii málo," vyhlásil van Marwijk.