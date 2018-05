TASR

Dnes o 13:42 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Analýza: Slovenská a česká ekonomika profitujú z členstva v EÚ

V priemere krajiny Únie smerujú na ostatné trhy EÚ 60 % svojich vývozov v objeme 28 % hrubého domáceho produktu.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 7. mája (TASR) - Stredoeurópske krajiny, vrátane Slovenska a Českej republiky, profitujú z členstva v Európskej únii (EÚ). Krajinám sa vďaka tomu podarilo zvýšiť obchodnú výmenu, pozitívom je aj voľný pohyb kapitálu. Vyplýva to z aktuálnej analýzy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

"Štúdia francúzskej centrálnej banky Banque de France potvrdila, že členstvo v EÚ má jednoznačne pozitívny vplyv na slovenskú a českú ekonomiku, pričom pri súčasnom rozložení geopolitického priestoru v Európe k nemu neexistuje adekvátna náhrada," priblížil analytik banky Ľubomír Koršňák.

V priemere krajiny Únie smerujú na ostatné trhy EÚ 60 % svojich vývozov v objeme 28 % hrubého domáceho produktu (HDP). "Najvyššie zastúpenie má EÚ na exportoch zo Slovenska, Česka, najnižšie v prípade Írska a Veľkej Británie," vyčíslili analytici banky. Význam obchodu s ostatnými krajinami EÚ pre štát sa znásobuje najmä v prípade malých otvorených ekonomík, akými sú práve Slovensko a Česko.

V porovnaní k veľkosti ekonomiky vykazuje najvyšší podiel exportov do EÚ Luxembursko. Vysoko nadpriemerné exporty k HDP sú aj v prípade Slovenska, Maďarska, Česka, Slovinska, ale i v krajinách Beneluxu. Francúzska centrálna banka sa pokúsila vyčísliť ekonomický profit krajín z členstva v EÚ. "Štúdia potvrdila, že efekty členstva v EÚ idú nad rámec jednoduchého zrušenia ciel. Členstvo krajinám pomohlo výrazne zvýšiť objem vzájomného obchodu, a to najmä v prípade tovarov. Pri službách sa ukázali pozitívne efekty o niečo nižšie, avšak stále významné," priblížil Koršňák. V porovnaní s bilaterálnymi zmluvami medzi jednotlivými členskými štátmi sú pozitívne efekty jednotného európskeho trhu viac ako trikrát silnejšie. "Zahraničný obchod medzi krajinami EÚ dodatočne podporil napríklad aj vznik schengenského priestoru, ktorý zvýšil mobilitu pracovnej sily a pridal tak dodatočný stimul obchodnej výmene," uvádza sa v analýze banky.

Vďaka vzájomnému obchodu tak rástlo aj ekonomické bohatstvo krajín EÚ. Podľa štúdie Banque de France sa v priemere zvýšilo o 4,4 % v porovnaní so scenárom, ak by krajiny fungovali na princípe individuálnych bilaterálnych zmlúv a až o 5,5 %, ak by sa obchod riadil výlučne pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO). "Štúdia pritom opomínala ďalšie efekty prichádzajúce z hlbšej integrácie, ako je voľný pohyb kapitálu, práce či rôzne neekonomické zisky. Krajiny EÚ môžu profitovať aj z efektívneho poskytovania verejných statkov či nižších nákladov vyplývajúcich z rozdielnosti medzi krajinami," uvádza analýza UniCreditu.

Najvýraznejšie členstvo v EÚ pomohlo zvýšiť bohatstvo Maďarska. Slovensko je podľa francúzskej štúdie druhou najviac profitujúcou krajinou nasledované Českom, Slovinskom a Estónskom. Na opačnom konci rebríčka je Veľká Británia, ale aj Taliansko, Španielsko či Francúzsko.