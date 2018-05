TASR

Dnes o 13:42 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní AHL: Černákov gól Syracuse nestačil, po výhre 7:1 sa tešil Marinčin

V sérii 2. kola play off vedú hokejisti Toronta Marlies nad Syracuse Crunch už 3:0 na zápasy.

Na archívnej snímke slovenský hokejista Martin Marinčin. — Foto: TASR/AP

New York 7. mája (TASR) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák zo Syracuse Crunch síce strelil gól v treťom zápase série 2. kola play off zámorskej AHL do siete Toronta, ale Marlies vyhrali na ľade súpera vysoko 7:1.

V sérii vedú už 3:0 na zápasy. Vo víťaznom drese duel odkorčuľoval slovenský obranca Martin Marinčin, do bodových štatistík sa nezapísal. Štvrtý duel finálovej série Severnej divízie sa uskutoční v noci na stredu na ľade Syracuse.