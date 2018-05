TASR

Guľa bude trénovať futbalový tím SR do 21 rokov

Adrián Guľa doviedol v minulej sezóne Žilinu k majstrovskému titulu a o jeho služby bol záujem aj v zahraničí.

Adrián Guľa, archívna snímka. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 7. mája (TASR) - Doterajší kouč MŠK Žilina Adrián Guľa bude novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov. Slovenský futbalový zväz (SFZ) ho angažoval na dokončenie tohto kvalifikačného cyklu ME a celý nasledujúci. V tomto cykle začal na lavičke Čech Pavel Hapal, ktorý zamieril do Sparty Praha, po marcovom asociačnom termíne ho nasledoval aj asistent Oto Brunegraf.

Guľa doviedol v minulej sezóne Žilinu k majstrovskému titulu a o jeho služby bol záujem aj v zahraničí, spomínala sa predovšetkým Legia Varšava. "Ponuka ma zaujala natoľko, že som sa rozhodol korektne rozviazať zmluvu so špičkovým klubom MŠK Žilina. Urobím maximum, aby som pomohol slovenskému futbalu. Možností bolo viac, ale rozhodol som sa pracovať na Slovensku. Verím, že to bolo správne rozhodnutie," povedal 42-ročný Guľa na pondelňajšej tlačovej konferencii, na ktorej ho oficiálne predstavili v novej funkcii.

prehľad trénerov SR 21: Milan Lešický (1993 – 1997) Jozef Barmoš (1997 – 1998 Dušan Radolský (1998 – 2000) Stanislav Griga (2000 – 2001) Mikuláš Komanický (2002 – 2003) Ladislav Jurkemik (2004) Jozef Bubenko (2004 – 2005) Ladislav Petráš (2006) Jozef Barmoš (2007 – 2009) Boris Kitka (2009 – 2010) Ľubomír Nosický (2010 – 2011) Ivan Galád (2011 – 2014) Pavel Hapal /ČR/ (2015 – 2018) Oto Brunegraf (2018) Adrián Guľa (2018 -)