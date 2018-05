TASR

Dnes o 11:12 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní U detí sú popáleniny závažnejšie, lekára treba aj pri menšom rozsahu

Popáleniny prvého stupňa signalizuje začervenaná koža, pri druhom stupni pribudnú pľuzgiere.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 7. mája (TASR) - Popáleniny sú u detí závažnejšie ako u dospelého, pretože detská koža je tenšia. Ak je preto rozsah popálenia u malého dieťaťa väčší ako veľkosť jeho dlane, rodičia by mali vyhľadať lekársku pomoc aj ak ide o popáleniny prvého stupňa, odporúča hlavný inštruktor Falck Academy Miroslav Nagy.

Popáleniny prvého stupňa signalizuje začervenaná koža, pri druhom stupni pribudnú pľuzgiere. Pri popáleninách tretieho stupňa je koža bledá a voskovitá. Miestami môže byť až čierna - zuhoľnatená. Okrem hĺbky popálenia závažnosť poranenia závisí aj od rozsahu, veku a prítomnosti iných ochorení.

Rozsah popálenia sa u dospelého človeka určuje takzvaným "pravidlom deviatich". Jedna horná končatina alebo hlava a krk predstavuje deväť percent povrchu tela, dolná končatina, predná plocha trupu alebo zadná plocha trupu predstavujú každá dva krát deväť percent. U detí však toto pravidlo nie je presné. Vhodnejšie je podľa inštruktorov Falck Academy použiť pravidlo jednej dlane: veľkosť dlane popáleného dieťaťa sa rovná jednému percentu jeho tela.

Okrem uhasenia šiat a premiestnenia z nebezpečného priestoru je pri popáleninách dôležité čo najskôr odstrániť z poranených končatín hodinky a prstene, pretože v krátkom čase dôjde k opuchnutiu. Nikdy by sa nemal odstraňovať odev, ktorý je prilepený k pokožke, pretože by to mohlo otvoriť priestor infekcii. Pri obareninách treba naopak odev s horúcou látkou čo najskôr strhnúť, aby už teplo nespôsobilo na pokožku.

Veľmi dôležité je chladenie, ktorým sa tíši bolesť postihnutej osoby. Chladiť by sa však malo len popálené miesto. "Popálené miesto podržte pod studenou tečúcou vodou aspoň desať minút, prípadne ponorte postihnuté miesto do nádoby s čistou studenou vodou alebo inou neagresívnou tekutinou," radia inštruktori Falck Academy. Varujú však pred používaním ľadu, ten podľa nich zhoršuje hojenie. Po chladení by sa poranené miesto malo prikryť sterilnou gázou alebo inou čistou tkaninou. "Na popáleninu nedávajte žiadne masti, vajíčko, horčicu, lekvár ani vatu," odporúčajú ďalej.

Popáleniny patria medzi najťažšie úrazy, pretože pri postihnutí väčšej časti plochy tela si vyžadujú dlhodobú a najmä bolestivú liečbu. Ich hojenie často sprevádzajú jazvy, čo môže mat za následok aj psychickú traumu u dieťaťa. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sú práve popáleniny najčastejšou príčinou úmrtia detí pod päť rokov. Približne tri až päť percent popálenín v detskom veku je život ohrozujúcich. Najčastejšie pritom ide o obareniny (80 percent), ďalej je to popálenie ohňom (13 percent), a elektrické a iné popáleniny (2 až 5 percent).