TASR

Dnes o 11:02 čítanie na minútu 0 zdieľaní Bojnická zoo sa zapojila do kampane Silent Forest

Kampaň má za cieľ upozorniť na súčasný masívny úbytok a vymieranie vtáčích druhov v tropických dažďových lesoch v juhovýchodnej Ázii.

Národná ZOO Bojnice začala 63. letnú turistickú sezónu, 1. mája 2018 v Bojniciach. Zvieratá si už vychutnávajú teplé počasie a návštevníci ich môžu obdivovať vo vonkajších výbehoch. Na snímke pelikán rúžový. — Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bojnice 7. mája (TASR) - Národná zoologická záhrada Bojnice sa pripojila ku kampani Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií (EAZA) pod názvom Silent Forest. V rámci nej zbiera staré ďalekohľady, tie neskôr poputujú do ekologických centier v Indonézii, informovala hovorkyňa zoo Simona Kubičková.

"Pomôcť a zapojiť sa do kampane môžu aj naši návštevníci, a to tak, že donesú svoj starý, ale stále funkčný ďalekohľad do našej zoo. Nazbierané ďalekohľady poskytneme cez koordinátorov kampane ekologickým centrám po celej Indonézii, ktoré ich ďalej odovzdajú miestnym deťom. Prostredníctvom výukových programov tak budú motivované k rozvoju záujmu o životné prostredie a jeho ochranu," uviedla Kubičková.

Kampaň Silent Forest má za cieľ upozorniť na súčasný masívny úbytok a vymieranie vtáčích druhov v tropických dažďových lesoch v juhovýchodnej Ázii. Je to spôsobené stratou ich prirodzeného prostredia, ale predovšetkým nadmerným lovom. Niektoré druhy spevavcov totiž pre svoje výnimočné sfarbenie či unikátny spev v masívnych počtoch odchytávajú z lesov a predávajú na trhoch. Často ide o ilegálny obchod s chránenými a kriticky ohrozenými druhmi.

Národná zoologická záhrada Bojnice ako člen EAZA sa do tejto kampane tiež zapojila a ako slovenskú alternatívu anglického Silent Forest zvolila Umlčaný les. "Naša zoo šíri myšlienku ochrany ohrozených druhov a upozorňuje na problematiku ilegálneho obchodu s týmito spevavcami. Pomocou rôznych podujatí či aktivít v našej Zooškole sa snažíme širokú verejnosť oboznamovať s kampaňou a jej cieľmi, rovnako predstavujeme vlajkové druhy tejto kampane. Majnu Rothschildovu, ktorá taktiež patrí medzi ohrozené druhy, môžu návštevníci obdivovať aj u nás v expozícii," priblížila Kubičková.

Podporiť kampaň budú môcť čoskoro návštevníci okrem odovzdania starého ďalekohľadu i kúpou suvenírov v zoo. Výťažok z ich nákupu pôjde rovnako na podporu projektov v Indonézii.