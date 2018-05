TASR

Barcelona bez prehry v La Lige aj po emotívnom štvorgólovom El Clasicu

Barcelona natiahla ligovú sériu bez prehry vrátane minulého ročníka na 42 zápasov. V tejto sezóne v 35 zápasoch ani raz neprehrala, má na konte 26 víťazstiev a 12-bodový náskok pred druhým Atleticom.

Futbalisti FC Barcelona sa tešia po nedeľňajšom stretnutí 36. kola najvyššej španielskej súťaže FC Barcelona - Real Madrid v Barcelone 6. mája 2018. Futbalisti Barcelony remizovali v šlágri 36. kola španielskej La Ligy s Realom Madrid 2:2. Domáci v prestížnom El Clasicu dvakrát viedli, no "bielemu baletu" sa vždy podarilo vyrovnať. Barcelona natiahla rekordnú ligovú sériu bez prehry na 43 zápasov. — Foto: TASR/AP

Barcelona 7. mája (TASR) - Futbalisti FC Barcelona sú v španielskej La Lige bez prehry aj po nedeľňajšom El Clasicu v rámci 36. kola, v ktorom sa na Camp Nou zrodila remíza 2:2. Ak sa niekto obával, že po rokoch nebude mať prestížny zápas šťavu, keďže FCB má majstrovský titul už vo vrecku a Real Madrid sa pripravuje na tretie finále Ligy majstrov za tri roky, mýlil sa. Hralo sa vo vysokom tempe, panovali veľké emócie, padli štyri góly a jedna červená karta a zápas ovplyvnil viacerými kontroverznými verdiktmi aj hlavný rozhodca Alejandro Jose Hernandez.

Katalánci celý druhý polčas hrali bez vylúčeného Sergiho Roberta. Tréner Realu Zinedine Zidane po úvodnej 45-minútovke stiahol z ihriska Cristiana Ronalda, ktorý si práve pri jeho góle na 1:1 zranil členok. Tridsaťtriročný portugalský kanonier patril v prvom polčase k najlepším hráčom, pričom však nevyužil ďalšie dobré šance.

Barcelona natiahla rekordnú ligovú sériu bez prehry vrátane minulého ročníka na 42 zápasov. V tejto sezóne v 35 zápasoch ani raz neprehrala, má na konte 26 víťazstiev a 12-bodový náskok pred druhým Atleticom, resp. 15-bodový pred Realom. Ak neprehrá ani vo zvyšných troch stretnutiach, stane sa v modernej ére prvým klubom v najvyššej španielskej súťaži bez prehry. To sa predtým podarilo v tridsiatych rokoch minulého storočia, keď však v lige hralo len 10 v porovnaní s terajšími 20 klubmi.

Na úvodný gól domáceho Luisa Suareza (10. min) po uplynutí úvodnej štvrťhodiny po centri Karima Benzemu odpovedal C. Ronaldo, ktorý tým vyrovnal klubový rekord 18-tich gólov do siete FCB legendárneho Alfreda Di Stefana. V závere prvého polčasu sa začalo iskriť. V nadstavenom čase Roberto udrel Marcela lakťom do tváre a Barcelona dohrávala s desiatimi. Bol to prísny verdikt rozhodcu najmä s prihliadnutím na fakt, že niekoľko okamihov predtým Gareth Bale oveľa ostrejšie fauloval Samuela Umtitiho.

Pred začiatkom druhého polčasu siahli obaja tréneri k zmenám. Philippeho Coutinha vystriedal Nelson Semedo a namiesto Ronalda, ktorý mal problémy s členkom, prišiel na ihrisko Marco Asensio. Na 2:1 zvýšil v 52. minúte Lionel Messi, argentínsky útočník prešiel cez dvoch protihráčov, uvoľnil sa v šestnástke a presnou strelou k žrdi nedal Keylorovi Navasovi šancu. Pre 30-ročného Messiho to bol už 26. gól v El Clasicu. Gólu však predchádzal faul Suareza na Raphaela Varaneho. "Bol tam malý faul," priznal po súboji uruguajský útočník a dodal: "Niekedy to rozhodcovia odpískajú a niekedy nie." Potom rozhodca sporne neuznal gól Suareza pre údajný ofsajd. Realu sa opäť podarilo vyrovnať, Bale po exportnej strele z prvej z hranice šestnástky vymietol roh domácej bránky. Po zákroku na Marcela v šestnástke sa Real dožadoval penalty, no hlavný rozhodca zrejme opäť chybne neukázal na biely bod. V závere nevyužil dve dobré šance Messi a na Camp Nou sa zrodila remíza.

Keď sa trénera Kataláncov Ernesta Valverdeho po zápase pýtali, či sa pred ním neobával, že tomu bude chýbať šťava, zareagoval: "Že to bude bezkofeínové? Malo to extra šťavu. Obaja chcú vždy vyhrať tieto zápasy."

Zidane po zápase uviedol, že zranenie "CR7" by nemalo byť vážne. "Teraz sa síce necíti dobre, ale myslím si, že to nebude vážne. Dáme ho do poriadku, aby mohol hrať. Neviem, koľko bude pauzovať, ale tvrdil mi, že to nebude dlho. Mal to síce opuchnuté, no bol presvedčený, že to nie je nič vážne," citovala Francúza agentúra AP.

"Naša misia skončiť ligu bez prehry pokračuje," povedal Andres Iniesta, pre ktorého to bolo 38. a posledné El Clasico v kariére.

Ku cti obom trénerom slúži fakt, že sa po zápase veľmi do rozhodcu "neobuli". "Pre arbitrov bývajú takéto zápasy v tejto vypätej atmosfére veľmi zložité," uviedol Zidane a jeho trénerský kolega podotkol: "Niekedy by sme sa mali obuť do rozhodcovských kopačiek my, aby sme zažili, aké je to zložité. Hoci pri vylúčení Roberta by ma naozaj prekvapilo, ak by tam bolo niečo, začo si zaslúžil červenú kartu."