TASR

Ronaldo by mal napriek zraneniu stihnúť finále Ligy majstrov

Portugalský futbalista sa zranil v nedeľňajšom El Clasicu pri svojom góle v 14. minúte po súboji s Gerardom Piquem.

Futbalista Realu Madrid Cristiano Ronaldo je v rukách lekárov po zranení, ktoré utrpel pri svojom góle v 14. minúte po súboji s Gerardom Piquem v nedeľňajšom stretnutí 36. kola najvyššej španielskej súťaže FC Barcelona - Real Madrid v Barcelone 6. mája 2018. — Foto: TASR/AP

Madrid 7. mája (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo z Realu Madrid by mal stihnúť finále Ligy majstrov. V nedeľňajšom stretnutí 36. kola najvyššej španielskej súťaže na pôde FC Barcelona (2:2) utrpel zranenie ľavého členka, to však podľa trénera Zinedinea Zidanea nie je natoľko vážne, aby mu zabránilo hrať 26. mája v Kyjeve proti FC Liverpool.

Ronaldo sa zranil pri svojom góle v 14. minúte po súboji s Gerardom Piquem. Dohral prvý polčas, Zidane ho vystriedal cez prestávku a v pondelok naňho čakali podrobnejšie vyšetrenia. "Neviem, koľko bude pauzovať, ale tvrdil mi, že to nebude dlho. Mal to síce opuchnuté, no bol presvedčený, že to nie je nič vážne," povedal Zidane pre agentúru DPA.

Tridsaťtriročný Ronaldo sa po skončení klubových povinností predstaví na majstrovstvách sveta v Rusku. Portugalsko narazí v B-skupine ne Španielsko (15. júna), Maroko (20. júna) a Irán (25. júna).