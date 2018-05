TASR

Ramsay po ďalšej prehre: Akoby som v jeden večer sledoval dva zápasy

O možných zmenách v zostave, či dopísaní ďalších hráčov na súpisku zatiaľ nechcel tréners slovenských hokejistov hovoriť.

Na snímke slovenská striedačka, tréner slovenských hokejistov Craig Ramsay v zápase základnej A-skupiny 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Slovensko - Švajčiarsko 6. mája 2018 v Kodani. — Foto: TASR/Martin Baumann

Kodaň 7. mája (TASR) - Trénerovi slovenskej hokejovej reprezentácie Craigovi Ramsaymu to v nedeľu pripadalo, akoby sa pozeral na dva rozdielne zápasy. Jeho zverenci však nevyhrali ani jeden z nich: "Oni vyhrali prvú polovicu, my sme hrali oveľa lepšie v tej druhej, ale nedali sme góly," uviedol.

Slováci tak zaknihovali druhú prehru v rade a po úvodnom víkende majú na konte len jediný bod. Proti Švajčiarom odštartovali zakríknuto a hneď v prvej tretine sa dostali pod tlak. "Vedeli sme, že sú veľmi rýchli a že sa dobre hýbu. No my sme sedeli vzadu a snažili sa byť opatrní, takto nechceme hrať. Neviem, prečo sme to robili. Vyzeralo to tak, že sa obávame toho, čo budú robiť a chceme na to reagovať namiesto toho, aby sme ich tlačili do toho, čo chceme hrať my," opísal Ramsay začiatok duelu.

Od druhej polovice sa výkon jeho zverencov podstatne zlepšil, súpera dokázali zatlačiť a vypracovali si aj šance, no stále chýbala presnejšia muška, či krôčik navyše. "Bol to zvláštny zápas. Na začiatku boli lepší a nestíhali sme, ale potom sme zabojovali späť. Všetko, čo sme potrebovali, bol ten jeden gól. No nenašli sme cestu do siete. Ich brankár hral výborne, bránili nesmierne dobre a blokovali veľa striel. Potrebovali sme dať góly z dorážok," pokračoval hlavný kormidelník. "Len niekedy sa vám podarí vyhrať zápas, ak hráte len 30 minút. My musíme hrať celých 60."

O možných zmenách v zostave, či dopísaní ďalších hráčov na súpisku zatiaľ nechcel hovoriť. "Budeme o tom rozmýšľať, ale musíme sa rozhodovať na základe faktov a nie na základe emócii. Takže sa poradíme, analyzujeme si zápas a potom uvidíme," dodal.

Marcinko nešetril kritikou: Musíme byť nebezpečnejší

Prehra so Švajčiarmi v druhom zápase na MS komplikuje Slovákom cestu do štvrťfinále, ale šancu stále majú. V ďalších zápasoch však musia zverenci trénera Craiga Ramsayho pridať najmä pri hre v útočnom pásme.

Helvéti ukázali v prvej polovici zápasu viac kvality, ktorú dokázali vyjadriť aj gólovo. Na obrat už potom Slovákom nestačil ani zlepšený výkon. "Ťažko sa mi to hodnotí teraz hneď po zápase, ale prvú polovicu boli Švajčiari lepší. Hrali aktívnejšie, viac sa tlačili do šancí, vytvárali si príležitosti. My sme boli pomalší, ale potom sme sa zlepšili, načo reagoval tréner súpera oddychovým časom. Náš výkon sa stupňoval, ale jednoducho sme nedali gól. Išli sme do 'plných', ale súper si to už ustrážil," povedal pre TASR útočník SR Tomáš Marcinko.

Slovákom sa nedarilo ani v presilovkách. Proti Čechom premenili dve, tentokrát v nich neboli ani nebezpeční. "Žiaľbohu, včera sa darilo, dnes to nevyšlo. Ale aj v hre päť na päť musíme začať dávať góly," vyhlásil Marcinko.

Prvá polovica zápasu bola v réžii Helvétov, potom prišlo zlepšenie. Ale na zvrat to nestačilo. "Do konca druhej tretiny sme ich tlačili, tlak pokračoval aj potom, ale boli sme nízko efektívni. Musíme popracovať na tom, aby sme boli nebezpečnejší v útočnom pásme, pretože nedávame veľa gólov. Z prehier sa treba vždy poučiť, verím, že to tak bude aj teraz."

Podľa slovenského centra bola prehra zaslúžená, ďalší zápas však už musia Ramsayho zverenci zvládnuť. "Dali dva góly, my ani jeden, takže je to tak ako je. Vieme, aká je matematika a vieme, o čo pôjde v zápase proti Rakúsku."

Bakoš o druhom góle: Išiel som tam pomáhať, ale zbytočne

Inkasovaný gól počas presilovky každým mužstvom zamáva, inak to nebolo ani v nedeľu so slovenskými reprezentantmi. Namiesto toho, aby hneď v úvode druhej tretiny využili šancu na vyrovnanie, darovali Švajčiarom druhý gól.

Slováci si nerozumeli a zbytočne išli štyria k mantinelu, kde držal puk Tristan Scherwey. Za ich chrbtami sa však vyrútil Mirco Müller, dostal puk na hokejku a svoj nájazd premenil. "Bolo to taká zvláštna situácia," povedal útočník Martin Bakoš, ktorý mal strážiť priestor pred bránkou. "Ja som tam išiel pomáhať, ale zbytočne. Nevšimol som si, že je za mnou hráč, chlapci tam boli v prečíslení a tak som išiel na puk. No jednoducho ho ešte nemali a ich hráč ma tam prehodil...," opísal jeden z rozhodujúcich momentov zápasu.

Druhý gól padol v čase, keď sa slovenskí hokejisti chceli nadýchnuť po prvej tretine, ktorá im veľmi nevyšla. Namiesto toho prišiel ďalší úder a trvalo dlho, kým sa znovu rozbehli. "Tam sme stratili to 'momentum'. Dostať gól v presile je vždy ťažké a mužstvo súpera ide vždy hore," pokračoval Bakoš.

Súperovi začali podkurovať až v závere druhej tretiny a potom aj v tretej, no na hokejkách už bola nervozita, ktorá sa prejavila na prihrávkach i streľbe. "Je dobré, že sme sa rozbehli, ale už to bolo neskoro. My potrebujeme hrať od začiatku. Neviem, na čo stále čakáme a potom naháňame zajaca za chvost," dodal.