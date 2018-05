TASR

Slováci podľahli Švajčiarsku, na ľade sa nedokázali gólovo presadiť

Slovákom patrí v priebežnej tabuľke so ziskom bodu šiesta priečka.

Na snímke hore brankár Slovenska Marek Čiliak, vpravo Michal Čajkovský a dole Gregory Hofmann (Švajčiarsko) v zápase základnej A-skupiny 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Slovensko - Švajčiarsko 6. mája 2018 v Kodani. — Foto: TASR/Martin Baumann

Kodaň 6. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti prehrali v nedeľu vo svojom druhom zápase na MS v Kodani so Švajčiarskom 0:2. Zverenci trénera Craiga Ramsayho najskôr inkasovali v prvej tretine z hokejky Tristana Scherweya, v druhej tretine spečatil výhru Helvétov vo vlastnom oslabení Mirco Müller. Slovákom patrí v priebežnej tabuľke so ziskom bodu šiesta priečka.

Oba tímy čaká deň voľna, Slováci sa v utorok 8. mája stretnú o 16.15 h s Rakúskom, Švajčiari nastúpia v rovnaký deň o 20.15 h proti Česku.

A-skupina (Kodaň): Slovensko - Švajčiarsko 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) Góly: 12. Scherwey (Diaz, Müller), 21. Müller (Scherwey). Rozhodovali: Gouin (Kan.), Hribik (ČR) – Lazarev (Rus.), Malmqvist (Švéd.), vylúčení na 2 min: 3:2, presilovky 0:0, oslabenia: 0:1, 10.915 divákov. zostavy: SR: Čiliak - Čajkovský, Sekera, Graňák, Ďaloga, Jaroš, Jánošík, Fehérváry - Jurčo, Krištof, Nagy - Bakoš, Mikúš, Haščák - Svitana, Buc, Bondra - Cingel, Marcinko, Skalický Švajčiarsko: Berra - Müller, Diaz, Untersander, Kukan, Fora, Frick, Genazzi - Hofmann, Niederreiter, Corvi - Riat, Moser, Vermin - Rod, Scherwey, Haas - Baltisberger, Schäppi Hlasy po zápase /zdroj: RTVS/: Tomáš Marcinko, útočník SR: "Minimálne polovicu zápasu boli Švajčiari aktívnejší. Málo sme sa tlačili pred ich bránku, mali sme málo striel, tým pádom sme sa nedostávali do šancí. Od polovice zápasu sa to začalo meniť, ale celkovo to nestačilo. Na to, že sme mali menej času na regeneráciu a či nám chýbali sily, by som sa nevyhováral." Andrej Sekera, kapitán SR: "Myslím si, že Švajčiari zaslúžene vyhrali. Hrali lepší hokej, lepšie korčuľovali. Nemyslím si, že to bolo o únave, sme profesionáli, na to sa vyhovárať nemôžeme. Keď nekorčuľujeme, nemôžeme vyhrať. Hlavne sa musíme z toho zápasu poučiť. Ak chceme pomýšľať na výhru proti Rakúsku, nemôžeme hrať tak ako dnes." Martin Bakoš, útočník SR: "Švajčiari začali lepšie, korčuľovali, mali viac z hry, my sme zareagovali na ich hru až po prvej tretine, začali to trochu otáčať, ale už nám nezostal čas. Dostávali sme sa potom do šancí, mali sme prevahu, ale to už bol stav 0:2. Na únavu sa nemôžeme vyhovárať, osem hodín rozdiel v regenerácii nie je výhovorka. Rakúsko musíme predčiť dravosťou a korčuľovaním a samozrejme pridať nejaké góly."

Švajčiari uchopili úvod zápasu pevnejšie ako Slováci, boli aktívnejší a viac sa tlačili do zakončenia. Čiliak musel niekoľkokrát zasahovať, najvážnejšie v piatej minúte po strele Fricka. Na vážnejšiu akciu si fanúšikovia Slovenska počkali do ôsmej minúty, keď sa pred súperovu bránku natlačil Jurčo, ale Berra dobre zasiahol. Ten Švajčiarov podržal aj o pár sekúnd neskôr, keď zlikvidoval strelu Bakoša. Helvéti však boli stále nebezpečnejší a v 12. minúte otvorili skóre. Diazovu strelu od modrej čiary tečoval za chrbát Čiliaka Scherwey. Inkasovaný gól zverencov Craiga Ramsaya neprebral, ďalšiu dobrú možnosť mal Moser. Z pravej strany však mieril vedľa. V 17. minúte Slováci zle striedali, oslabenie však prežili bez ujmy. Švajčiari tak po prvej tretine išli do kabín s jednogólovým náskokom.

Ten však zvýšil v úvode druhej tretiny Müller, ktorý využil chybu Slovákov a vo vlastnom oslabení prestrelil Čiliaka. Slovenskí hokejisti neboli vo svojej koži, ťahali za kratší koniec povrazu aj v druhej dvadsaťminútovke. Ich súper bol húževnatejší, vyhrával osobné súboje a bol korčuliarsky zdatnejší. Na 3:0 mohol zvýšiť v dvojnásobnej presilovke Hofmann, ale Čiliak jeho dve strely v krátkom čase zneškodnil. Nádej pre slovenské farby mohla priniesť presilovka v polovici zápasu, ale nič podstatné sa v nej neudialo. V 34. minúte zareagoval na niekoľkosekundový tlak Švajčiarov prvý útok, no prečíslenie troch proti dvom vyvrcholilo pokazenou prihrávkou Krištofa na Jurča. Ku koncu druhého dejstva mal na hokejke gól Nagy, ale ani táto akcia želaný efekt nepriniesla.

Na snímke gólová radosť švajčiarskych hráčov v zápase základnej A-skupiny 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Slovensko - Švajčiarsko 6. mája 2018 v Kodani. (Foto: TASR/Martin Baumann)

Do tretej tretiny vstúpili Slováci oveľa lepšie ako do uplynulých dvoch, najmä sa čoraz viac pokúšali o streľbu, ale vytúžený kontaktný gól neprichádzal. Ich snaha napokon nevyšla a brankár Helvétov Reto Berra udržal čisté konto. Švajčiari sa víťazstvom za tri body posunuli v priebežnej tabuľke na tretie miesto so ziskom piatich bodov.