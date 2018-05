TASR

Saková: Na palube špeciálu s Vietnamcami nebol čierny pasažier

Slovensko je podľa nemeckých médií podozrivé z toho, že vlani pomáhalo pri únose vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha z Nemecka vietnamskou tajnou službou.

Na snímke ministerka vnútra SR Denisa Saková (SMER-SD). — Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 6. mája (TASR) – Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) odmietla, že na palube vládneho špeciálu, ktorý vlani Slovensko poskytlo delegácii vietnamského ministra vnútra, mohol byť čierny pasažier. Saková to uviedla v nedeľnej diskusnej relácii V politike v televízii TA3. Všetci členovia delegácie mali podľa nej diplomatické pasy a prešli riadnou policajnou kontrolou.

Slovensko je podľa nemeckých médií podozrivé z toho, že vlani pomáhalo pri únose vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha z Nemecka vietnamskou tajnou službou. “Ministerstvo vnútra je veľmi znepokojené tou informáciou, ktorá odznela v médiách, že by sme sa podieľali na tomto únose,” reagovala šéfka rezortu.

Saková informovala, že Slovensko poskytlo vietnamskej výprave vládny špeciál na dva lety. Najprv bola prevezená štvorčlenná delegácia s vietnamským ministrom vnútra z Prahy do Bratislavy a neskôr 12-členná delegácia z Bratislavy do Moskvy. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v stredu pripustil, že teoreticky mohla byť zneužitá pohostinnosť Slovenska a na palubu sa mohol dostať čierny pasažier. Saková to vylúčila.

“V rámci využitia vládneho špeciálu na let z Prahy do Bratislavy prešla celá vietnamská delegácia riadnou policajnou kontrolou, všetci mali diplomatické pasy, nikto do lietadla nenastupoval spútaný, nikto nenastupoval do lietadla pod nátlakom,” ozrejmila.

Minister vnútra Vietnamskej republiky mal podľa Sakovej obed v Bratislave a následne delegácia odcestovala vládnym špeciálom z Bratislavy do Moskvy. “Taktiež deklarujeme, že v rámci delegácie spomínané meno nebolo, vieme doložiť, že všetci účastníci vietnamskej delegácie mali diplomatický pas a prešli štandardnou policajnou kontrolou,” doplnila.

Zapojenie Slovenska do únosu naznačuje zistenie nemeckých médií, že dodávkové auto prenajaté vietnamskou tajnou službou parkovalo pred vládnym hotelom Bôrik v Bratislave, kde mala v tom čase rokovanie vietnamská delegácia. Ukázalo to GPS zariadenie, ktorým bolo auto vybavené. Saková na to reagovala tým, že Slovensko v tom čase nemalo od Nemecka oficiálnu informáciu o únose Vietnamca. Tú získalo až v januári tohto roka.

Zapožičanie vládneho špeciálu delegácii iného štátu, ktoré schválil predošlý minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), je podľa Sakovej možné. “Ak sa tak minister vnútra rozhodne, nie je to vylúčené z jeho kompetencie, že vládny špeciál na tieto účely môže poskytnúť,” uviedla s tým, že šlo o diplomatické služby a oba lety platila letka ministerstva.

Poskytnúť špeciál bolo podľa Sakovej nutné preto, že vietnamský minister vnútra musel zmeniť pôvodný plán a namiesto vo Viedni pristál v Prahe. “Boli sme prostredníctvom vietnamskej ambasády dožadovaní, či poskytneme letku ministerstva vnútra na prepravu vietnamského ministra vnútra vzhľadom na jeho nabitý program, ktorý ho ešte čakal. Samozrejme, tejto žiadosti sme vyhoveli,” ozrejmila šéfka rezortu.