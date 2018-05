TASR

Ramsay stavia na pozitívach z 1. zápasu: Bolo tam veľa dobrého

Kanadský kormidelník nemohol byť po prvom zápase nejako zvlášť spokojný, no v hre svojich zverencov našiel dosť pozitív, na ktorých chce stavať v ďalšom priebehu turnaja.

Smutná lavička slovenských hokejistov po prehre v predĺžení 2:3 v zápase základnej A-skupiny 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Česko - Slovensko 5. mája 2018 v Kodani. Na snímke zľava Tomáš Jurčo, Pavol Skalický, Michal Čajkovský, Tomáš Mikuš, Dávid Bondra a hore zľava tréner Craig Ramsay a asistent Vladimír Országh. — Foto: TASR - Martin Baumann

Kodaň 6. mája (TASR) - Necelých 22 hodín po krutej prehre v otváracom derby na MS s Českom mali slovenskí hokejisti šancu na reparát. V nedeľu proti Švajčiarom chceli opäť zabojovať o tri body a tento raz si ich už aj pripísať do tabuľky. Recept bol podobný ako deň predtým, hrať zodpovedne v obrane a jednoducho a efektívne vpredu.

Strata výhry za tri body iba desať sekúnd pred koncom riadneho času určite poriadne bolela, no bolo na ňu treba rýchlo zabudnúť. "Bolo to veľké sklamanie, ale nemôže nás mrzieť dlho. Nie je čas vyplakávať, dnes máme ďalší zápas," povedal tréner Craig Ramsay. "Jedna z ťažkých, no dobrých vecí v hokeji je to, že keď máte za menej ako 24 hodín dva zápasy, máte šancu sa vykúpiť a presne to musíme spraviť," pokračoval.

Kanadský kormidelník nemohol byť po prvom zápase nejako zvlášť spokojný, no v hre svojich zverencov našiel dosť pozitív, na ktorých chce stavať v ďalšom priebehu turnaja. "Chalani by sa mali cítiť dobre, hrali výborne proti dobrému tímu. Mali by byť na seba hrdí. Ja som spravil chybu v predĺžení, mal som tam poslať dvoch obrancov namiesto dvoch útočníkov, ale to sa už teraz ľahko hovorí. No hrali sme dobre, fungovala presilovka i hra v oslabeniach, brankár chytal výborne, takže v tomto zápase bolo veľa dobrých vecí," uviedol.

Česi mali v istých chvíľach najmä v treťom dejstve veľkú prevahu a súpera nepustili z pásma. To chce Ramsay v ďalších zápasoch zmeniť, a preto bude aj na taktických poradách dbať na to, aby sa hráči snažili viac držať puk na hokejkách v útočnom pásme. "Taktické prípravy sú veľmi dobré. Naši tréneri tomu naozaj venujú čas a je to vidieť. Aj pred Čechmi sme mali ten míting dosť dlhý a podrobný a podobný očakávam aj pred Švajčiarskom," pochvaľoval si obranca Dominik Graňák, ktorý má s Helvétmi dosť skúseností a v tamojšej najvyššej súťaži pár mesiacov aj pôsobil.

"Hrajú trochu iný hokej ako Česi, i keď v modernom hokeji je to všetko zamerané na rýchlosť. Sú výborní korčuliari a aj ich liga je tak nastavená. Sú pracovití, zodpovední a možno tam až tak nevynikajú individuality, ale v tíme ich majú," upozornil.

Ďalším pozitívom boli presilovky, z ktorých dali Slováci oba góly. Postarala sa o ne "špeciálna formácia" v zložení Sekera, Bakoš, Jurčo, Krištof a Nagy. "Trénovali sme to. Máme tam dvoch hráčov, ktorí majú cloniť, pričom platí, čo brankár nevidí, to nechytí. Pri druhom góle Tomáš Jurčo stál super pred bránkou a prešlo to. Hrali sme to jednoducho, padlo to dvakrát a verím, že to bude pokračovať," želal si Krištof.

Slováci nastúpia na druhé stretnutie na šampionáte v nedeľu o 20.15 h v Royal Arene v miernej nevýhode. Na regeneráciu mali iba niečo málo vyše 20 hodín, Švajčiari o osem viac. "Snažiť sa hrať jednoducho a účelne a mať dobrú obranu, to je také gro našej hry. My nemáme čo vymýšľať," zhrnul recept na Helvétov kapitán Andrej Sekera.