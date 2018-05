TASR

Goran Bregović sa v júni vráti na Slovensko

Bregović je zaujímavý srbský fenomén. Je považovaný za najznámejšieho umelca z Balkánu a propagátora ľudovej hudby, srbskej dychovky.

Goran Bregovič, archívna snímka. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 6. mája (TASR) - Svetovo uznávaný skladateľ a "kráľ balkánskej hudby" Goran Bregović & his Wedding and Funeral Band opäť zavítajú na Slovensko. V rámci aktuálneho turné pri príležitosti vydania albumu Three Letters From Sarajevo odohrajú 21. júna koncert v Seredi, v rámci letných open-air podujatí In Castle. TASR informovala za organizátorov koncertu Bibiána Grebeňová Šedivá.

Bregović je zaujímavý srbský fenomén. Je považovaný za najznámejšieho umelca z Balkánu a propagátora ľudovej hudby, srbskej dychovky. Začínal ako gitarista v rockovej kapele Bijelo Dugme (1974-1989), ktorá bola populárna v celej Juhoslávii. Následne sa pustil do písania filmovej hudby. Výrazne na seba upozornil aj za hranicami rodnej krajiny svojou tvorbou k trom filmom Emira Kusturicu (Dom obesenca, Arizona Dream a Underground), tiež hudbou k francúzskemu filmu Kráľovná Margot a jeho hudbu nájdu diváci napríklad aj v snímke Borat. Známe sú tiež jeho hudobné spolupráce (Iggy Pop, Cesária Évora, Gipsy Kings). Koncertuje s početnou "Kapelou na svadby a pohreby".

Aktuálny album Three Letters From Sarajevo venoval Bregović rodnému Sarajevu, mestu, kde sa pred vojnou na Balkáne bežne stretávali kresťania, moslimovia a židia. "Posolstvom hudby na albume je rešpekt voči každému z týchto troch náboženstiev. Inštrumentálne atmosférické skladby znejú ako soundtrack k dokumentu. Bregović ich prekladá obľúbenými brass-piesňami," dodala.