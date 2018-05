TASR

Dnes o 09:43 čítanie na minútu 0 zdieľaní Atmosféra na derby nadchla aj hráčov, Graňák: Bol to zážitok

Vo fanzóne znelo neraz hlasné a zborové - Československo, tento pokrik sa potom preniesol aj na tribúny Royal Areny.

Na snímke slovenská striedačka, vľavo tréner slovenských hokejistov Craig Ramsay, uprostred asistent trénera Vladimír Országh a vpravo asistent trénera Róbert Petrovický v zápase základnej A-skupiny 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Česko - Slovensko 5. mája 2018 v Kodani. — Foto: TASR - Martin Baumann

Kodaň 6. mája (TASR) - Hokejové derby Česko - Slovensko na MS v Kodani prinieslo okrem drámy na ľade aj súboj fanúšikov. Od sobotňajšieho rána prúdili na sever Európy mnohopočetné výpravy oboch táborov, oba sa postarali o nevšedný zážitok.

Veselo bolo už dlhé hodiny pred zápasom. K videniu bolo niekoľko párov, kde mala ona dres Slovenska a on dres Česka a naopak. Vo fanzóne znelo neraz hlasné a zborové - Československo, tento pokrik sa potom preniesol aj na tribúny Royal Areny. "Bolo to perfektné, už na rozcvičke som počul ten pokrik a veľmi sa mi to páčilo. Atmosféra bola veľmi pekná a bol to zážitok aj pre nás hráčov," povedal obranca Slovenska Dominik Graňák.

Česi mali v hľadisku miernu prevahu, tá sa symbolicky s pribúdajúcimi minútami preniesla aj na ľad. Strelca prvého gólu Slovenska Michala Krištofa mrzelo, že prvý reprezentačný gól nemohol s divákmi osláviť intenzívnejšie: "Atmosféra bola super, voľných bolo len pár miest. Chcem všetkým fanúšikom poďakovať. O to viac ma mrzí, že sme to pokašľali na konci. Ale verím, že nás prídu povzbudzovať opäť."

Počas zápasu to v hľadisku vyzeralo rôzne. Najskôr boli na koni Slováci, po vyrovnaní zasa Česi. Po góle Sekeru to opäť viac ožilo v sektoroch Slovákov, no záver zápasu spôsobil ošiaľ na českej strane. Napriek dráme na ľade však na tribúnach k žiadnej neprišlo. Naopak. Slováci si s Čechmi v priateľskej nálade štrngali pivom aj po góle Dmitrija Jaškina v predĺžení. "Bolo to parádne, kulisa bola neskutočná, takú som zažil naposledy na MS v Prahe. To, že fanúšikovia kričali spolu Československo bolo také symbolické a bolo to naozaj pekné. Obom táborom ďakujem, že vytvorili takúto skvelú atmosféru, a že obetovali víkend na hokej," povedal pre TASR český brankár Pavel Francouz.