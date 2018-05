TASR

V Glasgowe sa konal pochod na podporu nezávislosti Škótska

Účastníci pochodu za nezávislosť niesli okrem škótskych vlajok aj katalánske, aby takto vyjadrili solidaritu so snahami tohto regiónu získať nezávislosť od zvyšku Španielska.

Archívna snímka — Foto: TASR/AP

Glasgow 5. mája (TASR) - Tisíce ľudí sa v sobotu v meste Glasgow zúčastnili na pochode na podporu nezávislosti Škótska, informovala spravodajská stanica BBC.

Organizátorom pochodu bolo združenie All Under One Banner, ktorej aktivisti chcú dosiahnuť vystúpenie Škótska zo zväzku Spojeného kráľovstva.

Podľa BBC sa na pochode zúčastnilo asi 40.000 ľudí. Vlani na rovnakú akciu prišlo vyše 20.000 ľudí.

Pochod mal pokojný priebeh. Polícia však vyšetruje skupinu mužov, ktorí vykrikovali po demonštrujúcich a podľa svedkov aj hajlovali.

V marci roku 2017 škótska premiérka Nicola Sturgeonová deklarovala, že v Škótsku treba vypísať druhé referendum o nezávislosti, a to v termíne od jesene tohto roku do jari 2019. V januári však vyhlásila, že vypísanie druhého referenda o nezávislosti bude vedieť zvážiť až koncom tohto roku. Bude to po tom, ako sa ustáli podoba dohody medzi Britániou a Európskou úniou ohľadom plánovaného brexitu.

Škótska národná strana (SNP) odložila svoje plány na vypísanie druhého referenda o nezávislosti Škótska po tom, ako vo vlaňajších parlamentných voľbách prišla o 21 poslancov.

Sturgeonová na otázku, či prípadné referendum nebude príliš kolidovať s vystúpením Británie z EÚ v marci 2019, odpovedala, že "všetko sa vyrieši včas".

Prvé referendum o nezávislosti Škótska sa konalo v roku 2014. Väčšina voličov sa vtedy priklonila k zotrvaniu Škótska v Spojenom kráľovstve.