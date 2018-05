TASR, Dobré noviny

Žena, ktorá NEPRODUKUJE ODPAD, radí: Stačí dodržiavať týchto päť princípov a dokážete to aj vy

Bea Johnson je hlavnou tvárou celosvetového zero waste hnutia.

Bea Johnson so svojou knihou Domácnosť bez odpadu. — Foto: Facebook/Zero Waste Home

Bratislava 9. mája - Život bez odpadu je úplným opakom toho, čo si ľudia myslia. Tvrdí to Bea Johnson, ktorej štvorčlenná rodina za rok vyprodukuje odpad, ktorý sa zmestí do jedného zaváraninového pohára. "Zistili sme, že takýto život nie je dobrý len pre životné prostredie, ale aj pre naše zdravie. Šetríme tiež množstvo peňazí. Najlepšie však je, že sme objavili jednoduchší život založený na zážitkoch a nie veciach," hovorí Johnson, ktorá na Slovensko prišla prednášať na sobotňajšiu konferenciu Slovakia going zero waste.

Mach namiesto toaletného papiera? To nebol najlepší nápad

Johnson spomína, že začiatky života bez odpadu neboli ľahké. "Skúšali sme rôzne extrémy. Skúšala som používať mach namiesto toaletného papiera, skúšala som žihľavu na dosiahnutie plnších pier, skúšala som 'no-poo', čo je spôsob, ako si umývať vlasy bez použitia šampónu. Po šiestich mesiacoch ale moje vlasy vyzerali, akoby som spadla do fritézy," smeje sa Johnson. "Nakoniec sme však našli riešenie, ktoré si vieme predstaviť robiť celý život. A vtedy sa zero waste stal životným štýlom."

Potrebujete len 5 základných princípov

Hlavná tvár celosvetového zero waste hnutia a autorka knihy a blogu Domácnosť bez odpadu hovorí, že pre zníženie množstva odpadu sa stačí riadiť piatimi princípmi v presnom poradí. V angličtine všetky začínajú na písmeno R.

Prvým je odmietnuť (refuse) zbytočnosti. "Keď odmietnete niektoré veci, nielenže zastavíte dopyt po ďalších, ale zabránite aj tomu, aby sa stali odpadom vo vašej domácnosti," hovorí Johnson, ktorá odmieta plastové tašky, slamky, propagačné predmety aj jedlá v lietadle.

Druhým princípom je redukovať (reduce). "Dám vám príklad. Mala som 10 kuchynských rukavíc. Ale povedala som si, načo je mi ich desať, mám len dve ruky," dodala Johnson. Takto sa zbavila 80 percent vecí, ktoré vlastnila. Dnes má len 15 kusov oblečenia, z ktorého však dokáže vytvoriť 50 rôznych outfitov. Každý člen jej rodiny dokáže zbaliť všetko svoje oblečenie do príručnej batožiny. Počas dovoleniek preto môžu svoj dom prenajímať a mať ďalší príjem.

Tretím princípom je opätovne používať (reuse). "To pre nás znamenalo nahradiť všetky jednorazové veci znovupoužiteľnými. Papierové utierky sme nahradili handričkami, papierové vreckovky látkovými a namiesto jednorazových menštruačných pomôcok používam menštruačný kalíšok. Na trhu je znovupoužiteľná alternatíva na všetko," myslí si Johnson. Opätovné používanie znamená tiež nakupovanie z druhej ruky.

Ďalším pravidlom života bez odpadu je recyklovať (recycle). "Ide však len o recykláciu toho, čo nemôžeme odmietnuť, obmedziť alebo opätovne použiť. Zero waste nie je o tom recyklovať viac, ale menej," upozorňuje Johnson. Zvyšný odpad jej rodina podľa piateho princípu kompostuje (rot). "Kompostujeme napríklad šupky z ovocia a zeleniny, ale len z tých, ktoré treba šúpať. Väčšinou nešúpeme, vďaka čomu prijímame viac vitamínov," hovorí.

"Veľa ľudí si myslí, že na to, aby mohli žiť takýmto spôsobom života, musia byť hipisákmi, alebo žiť v lese. My sa však snažíme ukázať, že to tak nie je. Môžete žiť moderný život, len jednoducho neprodukujete odpad. Najlepšie na tom je, že objavíte lepší život. A keď raz začnete, jediné, čo budete ľutovať je, že ste nezačali skôr," dodala Johnson.

O svojom živote bez odpadu rozprávala Bea Johnson aj na prestížnom medzinárodnom podujatí TEDx. Tí, ktorým nerobí angličtina problém, si jej inšpiratívnu prednášku môžu pozrieť vo videu.