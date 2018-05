Spartak Trnava po 45 rokoch oslavuje majstrovský titul

Trnava 5. mája (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava získali po dlhých 45 rokoch titul majstra Slovenska. V sobotňajšom 8. kole nadstavby Fortuna ligy 2017/2018 na zaplnenom Štadióne Antona Malatinského zdolali DAC Dunajskú Stredu 2:0. Zverenci anglického trénera so srbskými koreňmi Nestora El Maestra majú dve kolá pred koncom súťaže nedostihnuteľný 10-bodový náskok pred druhým DAC, resp. 11-bodový pred tretím Slovanom, ktorý prehral v Ružomberku.

Priamy duel prvého s druhým v skvelej atmosfére poznačil nervózny úvod. Po góle domáceho kapitána Borisa Godála z penalty v 6. minúte udelil hlavný rozhodca Pavol Chmura v 8. minúte červenú kartu hosťujúcemu Tomášovi Hukovi a o dve minúty vylúčil aj trnavského Vachtanga Čanturišviliho a Zsolta Kalmára z DAC. V druhom polčase spečatil zisk vytúženého titulu útočník Marvin Egho.

Trnava strieda na slovenskom majstrovskom tróne Žilinu. K piatim federálnym titulom majstra Československa (1968, 1969, 1971, 1972, 1973) teda po dlhom čakaní pridala prvý slovenský.

FC Spartak Trnava - DAC 1904 Dunajská Streda 2:0 (1:0)

Góly: 6. Godál (z 11 m), 76. Egho. Rozhodovali: Chmura - D. Hrčka, Pozor, ŽK: Pehlivan, Čivič, Tóth - Huk, Kalmár, Bayo, Herc, ČK: 10. Čanturišvili - 8. Huk, 10. Kalmár, 16.832 divákov.

zostavy a striedania:

Trnava: Chudý - Kadlec, Hladík, Godál, Čivič - Sloboda, Tóth, Pehlivan (90. Greššák) - Čanturišvili, Egho (87. Pekár), Vlasko (59. Ofosu)

Dunajská Streda: Macej – Koštrna, Šatka, Huk, Záhumenský – Herc (84. Mervó), Ljubičič - Vida (54. Simon), Davis, Kalmár - Bayo (40. Divkovič)

Hlasy po zápase (zdroj RTVS):

Marco Rossi, tréner DAC: "Na tlačovú konferenciu som prišiel z povinnosti, aby som Trnave zablahoželal k titulu. Zápas hodnotiť nebudem."

Nestor El Maestro, tréner Trnavy: "Prežívam to veľmi emotívne. Som teraz asi najšťastnejší človek na svete. Tak ako aj náš pán majiteľ. Pán Poór je skvelý človek, ľúbi Trnavu viac ako všetko, a som hrdý, že sme vyhrali tento najväčší a najdôležitejší pohár tento rok, keď som tu bol ja tréner. Trnava vyhrala ligu viac ako zaslúžene. Rozbila ju. Všetci ostatní bojovali o druhé miesto. To je pravda."

Boris Godál, kapitán Trnavy: "Je to niečo fantastické, sníval som o tom celý život. Spoluhráči okolo mňa vyhrávali tituly, ja som s tajnou dušičkou išiel do Trnavy, že by sa to tu mohlo zlomiť. A na tretí rok sa to podarilo. Nikto nám celý rok neveril, aj keď sme boli stále na prvom mieste. Vybojovali sme si to v tom najlepšom čase, vrátili sa ľudia a bude to tu žiť. Toto je najkrajší deň v mojej kariére."

Vladimír Poór, majiteľ Trnavy: "Som strašne šťastný, tečú mi slzy. Tak ako tečú aj ostatným Trnavčanom. Tri týždne sa bude oslavovať. Neviem nájsť veľa slov v týchto chvíľach, je to čisté šťastie."

Anton Sloboda, stredopoliar Spartaka: "Mali sme prvú šancu na spečatenie zisku titulu a je skvelé, že hneď sme ju využili, navyše pred našimi fanúšikmi. Na začiatku sme strelili gól z jedenástky, potom sa na ihrisku začalo iskriť, bola tam nervozita. Dôležité bolo, že v druhom polčase sa nám podarilo streliť vytúžený druhý gól. Oslavy si poriadne užijeme."

Lukáš Greššák, stredopoliar Spartaka: "Sú to fantastické pocity. Po jesennej časti sme verili, že by sme mohli ukončiť dlhé trnavské čakanie na titul. Je skvelé, že to vyšlo. Dôležité bolo, že sme na jar zvládli prvé náročné zápasy."