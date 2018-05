Fehérváry má nabitý program: MS, škola a NHL za jeden mesiac

TASR

Na snímke Martin Fehérváry. — Foto: TASR - František Iván

Kodaň 4. mája (TASR) - Najmladší slovenský hokejista na MS v Kodani Martin Fehérváry má v máji najvyťaženejší program zo všetkých reprezentantov. Za jeden mesiac musí stihnúť svoj premiérový šampionát, školu i NHL Combine, na ktorom si skauti zo zámorskej profiligy vyskúšajú zručnosti vyše stovky hráčov pred tohtoročným draftom.

Osemnásťročný mladík pôsobí už niekoľko rokov vo Švédsku, premiéru v najvyššej súťaži SHL absolvoval v sezóne 2015/2016 v drese Malmö Redhawks. Legionársky chlebík mu však skomplikoval školské povinnosti. Jeden ročník vynechal celý a teraz musím dobiehať. Momentálne študuje v 2. ročníku na SOŠ obchodu a služieb v Trnave, pre účasť na MS si však musel opäť posunúť program.

"Áno, je to tak komplikovanejšie, ale predsa len, vybral som si cestu hokejistu, takže s tým počítam a som na to pripravený," povedal pre TASR. V priebehu roku stihol uzavrieť len tri predmety z celého druhého ročníka a ostatné musí stihnúť po MS. No má na to veľmi málo času. "Momentálne sa učím na všetky aj tu na MS a keď prídem po nich, mám dva týždne na to, aby som postíhal väčšinu školy. Následne sa presúvam do Ameriky, takže je to dosť nabité. Uvidíme, ako sa to všetko podarí."

Koncom mesiaca sa Fehérváry presunie do Buffala, kde sa od 27. mája do 2. júna v halách KeyBank Center a HarborCenter uskutoční NHL Combine. Na testoch sa predstaví dokopy 104 hráčov z Európy a Severnej Ameriky, ktorí sa môžu zúčastniť na tohtoročnom vstupnom drafte. V prípade, že na ňom uspeje, strávi aj väčšinu leta v Amerike. "Najprv idem na Combine, potom nasleduje draft. Zatiaľ som v kontakte so všetkými tímami, dúfam, že si ma niektorý vyberie. Príliš sa nesústredím na to, ktorý to bude. No a potom nasleduje kemp pre nováčikov," uviedol.

Pozornosti zámorských klubov neunikne ani počas majstrovstiev sveta, kam ich pravidelne vysielajú všetky tímy profiligy. Fehérvárymu to však ruky zväzovať nebude, na drobnohľad je už zvyknutý: "Sledovali ma celú sezónu a skauti sa na mňa chodili pozerať skoro každý zápas. Tréner mi to ešte naschvál dopredu oznamoval, pred každým duelom mi hovoril, že kto príde a či chcú so mnou hovoriť. Toho tlaku mám už dosť poskúšaného zo sezóny."

Svoju premiéru na MS si odkrúti v sobotu večer vo federálnom derby proti Česku. "Veľmi sa teším, sú to naši rivali, poznám tam nejakých chalanov. Bude to náročný zápas, ale pevne verím, že ho zvládneme."