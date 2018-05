TASR

Dnes o 16:38 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Slováci v stolnom tenise prehrali s Maďarskom. Nepostúpili medzi elitu

Tímu trénera Jaromíra Truksu chýbal zranený Ľubomír Pištej.

Na archívnej snímke slovenský stolný tenista Samuel Novota. — Foto: TASR/Martin Baumann

Halmstad 5. mája (TASR) - Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise prehrali na turnaji 2. divízie MS družstiev vo švédskom Halmstade v sobotňajšom súboji o postup medzi elitu s Maďarskom 2:3. O oba body SR sa postaral Jang Wang, tímu trénera Jaromíra Truksu chýbal zranený Ľubomír Pištej.

"Absencia Ľuba bola viac ako citeľná. Je to náš líder a kľúčový hráč tímu. V piatkovom zápase s Nigériou si podvrtol členok a hoci to dnes ráno na tréningu skúšal, nemohol nastúpiť. Chalani podali bojovný výkon, no na víťazstvo nad Maďarmi to nestačilo. Celkovo som však s vystúpením družstva veľmi spokojný," povedal pre TASR tréner slovenskej mužskej reprezentácie Jaromír Truksa.