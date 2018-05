Nórsko obrátilo z 0:2, v predĺžení porazilo Lotyšsko

Herning 5. mája (TASR) - Hokejisti Nórska a Lotyšska sa v sobotu postarali o tretiu nadstavbu v treťom zápase B-skupiny. V riadnom 60-minútovom čase sa duel skončil 2:2 a o konečnom výsledku 3:2 pre Lotyšov rozhodol v 24. sekunde predĺženia Rudolf Balcers. Jedným z dvojice hlavných rozhodcov zápasu bol Slovák Jozef Kubuš.

Oba tímy nastúpia na ďalší zápas už v nedeľu 6. mája. Nóri od 16.15 proti Nemecku, Lotyši od 20.15 s Fínskom.

B-skupina (Herning):

Nórsko - Lotyšsko 2:3 po predĺžení (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1)

Góly: 9. Bastiansen (Trettenes, Holös), 13. Bonsaksen (M. Olib) - 27. Balcers (Sotnieks, Galvinš), 52. Abols (Karsums, Redlihs), 61. Balcers (Dzerzinš). Rozhodcovia: KUBUŠ (SR), Gofman (Rus.) - Davis (USA), Vanoosteen (Kan.), vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 8441 divákov.

Nórsko: Haugen - Holös, Sorvik, Johannesen, Bonsaksen, Espeland, Ström, Bull - K. A. Olimb, M. Olimb, Lindström - Trettenes, Bastiansen, Salsten - Thoresen, Forsberg, Haga - Kristiansen, Roest, Röymark

Lotyšsko: Merzlikinš - Cibulskis, Galvinš, Sotnieks, Balinskis, Freibergs, Zile, Rubinš - Indrašis, Dzerinš, Rob. Bukarts - Redlihs, Abols, Karsums - Balcers, Pavlovs, Keninš - Meija, Jevpalovs, Rih. Bukarts

Hlasy (zdroj: iihf.com):

Daniel Sorvik, obranca Nórska: "Odohrali sme to príliš defenzívne, proste nebolo to ono. Pomohli sme im dostať sa späť do hry, to bola naša chyba."

Kristian Rubinš, obranca Lotyšska: "Mám pocit, že postupom času sme presadili do zápasu naše kolektívne úsilie. Začiatok bol z našej strany pomalý, ale v závere sme dupali na to a cítili sme ohromnú hernú energiu. Podarilo sa nám navyše dostať puky do siete."