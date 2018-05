TASR

Dnes o 16:38 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Švajčiarsko po predĺžení zdolalo Rakúsko, rozhodol Corvi

Švajčiari sa najbližšie predstavia v nedeľu proti Slovensku.

Hokejisti Švajčiarska, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Kodaň 5. mája (TASR) - Hokejisti Švajčiarska zvíťazili vo svojom úvodnom zápase v kodanskej A-skupine MS, keď v sobotu popoludní zdolali Rakúsko 3:2 po predĺžení. Susedské derby rozhodol v 64. minúte Enzo Corvi.

Švajčiari sa najbližšie predstavia v nedeľu 6. mája o 20.15 h proti Slovensku. Rakúšanov čaká o osem hodín skôr Rusko.

A-skupina (Kodaň): Švajčiarsko - Rakúsko 3:2 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0) Góly: 19. Niederreiter (Corvi), 25. Haas (Scherwey, Müller) - 35. Zwerger (Rauchenwald, Haudum), 47. Ganahl (Schneider), 64. Corvi (Niederreiter). Rozhodcovia: Olenin (Rus.), Sjöqvist (Švéd.) – Goľak (Bielorus.), Lazarev (Rus.), vylúčení na 2 min.: 2:3, navyše: Andrighetto 5+DKZ za faul kolenom, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 5019 divákov. Švajčiarsko: Genoni - Müller, Diaz, Untersander, Kukan, Fora, Frick, Genazzi - Niederreiter, Corvi, Hofmann - Scherwey, Haas, Andrighetto - Riat, Vermin, Moser - Baltisberger, Schäppi, Rod Rakúsko: Starkbaum - Schumnig, Unterweger, Ulmer, Heinrich, Viveiros, Schlacher, Altmann, Strong - Schneider, Hundertpfund, Ganahl - Hofer, Komarek, Lebler - Haudum, Rauchenwald, Zwerger - Woger, Obrist, Spannring hlas po zápase /sport.ch/: Raphael Diaz, kapitán Švajčiarska: "Pri hre päť na päť sme hrali celkom dobre, dobre sme striedali a menili strany. No trápili nás individuálne chyby." Gaetan Haas, útočník Švajčiarska: "Za stavu 2:0 sme mali zápas pod kontrolou, ale potom prišlo to dlhé oslabenie a všetko sa zmenilo. Rakúšania dali gól a dostali sa späť do zápasu. Našťastie sme napokon vyhrali." Bernhard Starkbaum, brankár Rakúska: "Môžeme byť hrdí na pracovnú morálku. Tvrdo sme bojovali a dokázali sme vyrovnať zo stavu 0:2. Je škoda, že sme nedokázali získať v predĺžení druhý bod. No to je už história, musíme sa sústrediť na ďalší zápas. Rusov sa nebojíme, majú skvelý tím, no my musíme hrať našu hru." Daniel Woger, útočník Rakúska: "Postúpili sme z nižšej divízie a každý zápas je pre nás veľmi ťažký. Jediný spôsob, ako môžeme vyhrať, je tvrdo bojovať celých 60 minút. Iba tak prežijeme."

Prvú veľkú šancu mali Rakúšania, dokonca vo vlastnom oslabení, keď sa po Hofmannovej chybe dostal do nájazdu Spannring, ale Genoniho neprekonal. Favorizovaní Švajčiari sa dostávali do tempa pomalšie, no postupne prebrali taktovku hry a vypracovali si šance. Vermin svoju ešte nepremenil, no v 19. minúte udrel Niederreiter, ktorý si pred bránkou pekne vymenil puk s Corvim.

V 25. minúte viedli Helvéti už 2:0. Haas si stiahol puk spoza bránky pred ňu a prudkým bekhendom trafil do šibenice. Potom však prišiel Andrighettov faul kolenom na Stronga, ktorého museli odniesť z ľadovej plochy na nosidlách a Rakúšania mali päťminútovú presilovku. Počas nej znížil na 1:2 Zwerger. V závere tretiny sa výborným zásahom prezentoval Starkbaum, keď hokejkou zabránil gólovej dorážke Niederreitera.

Švajčiari mali stále navrch, no nepremieňali šance. Rakúšanom sa podarilo vyrovnať v 47. minúte. Kukan spravil obrovskú hrúbku pri rozohrávke za bránkou, Schneider prihral Ganahl a ten už nemal problém skórovať - 2:2. Do konca riadneho času už gól nepadol a tak o triumfe Švajčiarov rozhodol až v predĺžení Corvi.