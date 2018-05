TASR

Slováci sú na Čechov pripravení, Petrovický: Poznáme ich slabiny

Slovákov čaká súper, ktorého poznajú veľmi dobre, rozhodovať preto budú maličkosti.

Na snímke vľavo v pozadí tréner slovenských hokejistov Craig Ramsay, v pozadí sprava asisitenti trénera Róbert Petrovický a Vladimír Országh počas tréningu na 82. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 4. mája 2018 v Kodani. — Foto: TASR - Martin Baumann

Kodaň 5. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti na sobotňajšom predpoludňajšom rozkorčuľovaní dolaďovali herné kombinácie a situácie, s ktorými by večer chceli uspieť proti prvému súperovi na MS - Českej republike.

Tréner Craig Ramsay naordinoval hráčom prípravu vo svižnom tempe. Kouč Slovenska ním chce nadviazať aj na úvod večerného duelu. "Všetci sme pripravení. V posledných hodinách sme už iba dolaďovali detaily, nech už to začne," povedal asistent trénera Róbert Petrovický.

Slovákov čaká súper, ktorého poznajú veľmi dobre, rozhodovať preto budú maličkosti. "Musíme robiť to, čo sme trénovali a to, čo chceme použiť. Jazdiť, korčuľovať, dodržiavať to, čo máme. Nedať im šancu ísť do presilovky a situácií, z ktorých by mohli vyťažiť. Vieme o ich slabinách a aj silných stránkach. Musíme oba faktory kontrolovať a pretaviť do našej výhody," pokračoval Petrovický.

Na zápas sú k dispozícii všetci hráči, každý z nich je pripravený na sto percent. "Tí, čo mali drobné šrámy sú pripravení, všetci sú v poriadku a nemôžu sa dočkať," uzavrel.