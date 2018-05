TASR

Dnes o 09:16 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Tréner Trnavy El Maestro pred súbojom s DAC: Čakajú nás tri mečbaly

Ak zverenci domáceho trénera Nestora El Maestra v sobotu zvíťazia, zisk vytúženého titulu bude realitou.

Na snímke tréner Trnavy Nestor El Maestro. — Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 5. mája (TASR) - Futbalová Trnava sa v sobotu 5. mája môže dočkať majstrovských osláv, na ktoré čaká už 45 rokov. Domáci Spartak privíta na ŠAM v šlágri 8. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy 2017/18 v skupine o titul rivala DAC Dunajskú Stredu. Ak zverenci domáceho trénera Nestora El Maestra zvíťazia, zisk vytúženého titulu bude realitou. "Andelom" stačí i remíza v prípade, že Slovan Bratislava v repríze finále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu nevyhrá v Ružomberku.

Do konca ligy zostávajú tri kolá a Trnava vedie tabuľku o sedem bodov pred DAC, tretí Slovan zaostáva o osem bodov. Zaujímavá situácia by ešte nastala v prípade, ak by Trnava s Dunajskou Stredou remizovala a Slovan by vyhral v Ružomberku. Dve kolá pred koncom sezóny by tak Spartak mal na konte 62 bodov, Slovan 56 a DAC 55. "Žlto-modrí" by stratili i teoretickú šancu na zisk titulu. Tú by už živili len "belasí", ktorí by ale museli vyhrať posledné dva zápasy, pričom Trnava by oba musela prehrať. V tom prípade by mali na konci sezóny obaja rivali na konte po 62 bodov a rozhodovali by tohtosezónne štyri vzájomné duely. Tie hovoria v prospech klubu z hlavného mesta. Slovan trikrát Trnavu zdolal, raz vyhrali červeno-čierni.

"Máme veľa možností. Všetci hráči sú fit, čo je skvelé. Posledný krok býva najťažší. Na druhej strane, hovoríme o poslednom kroku, nie posledných krokoch. To je pozitívne. Čakajú nás tri mečbaly. Chceme spraviť všetko pre to, aby sme skončili prví," citoval oficiálny web Trnavy Nestora El Maestra. Na ŠAM bude vypredané, v piatok hráči trénovali pred fanúšikmi na otvorenom tréningu.

Slovan po obhajobe v Slovnaft Cupe, ktorú zatienili výtržnosti jeho priaznivcov, opäť narazí na "Ružu". Ak ako víťaz pohára skončí na treťom (či druhom) mieste v tabuľke, bude sa hrať baráž o Európsku ligu UEFA 2018/2019. Preto je veľmi zaujímavé aj štvrté miesto v tabuľke zaručujúce v play off súbojoch výhodu domáceho prostredia. O neho bojuje majstrovská Žilina s Trenčínom. "Po finálovom stretnutí Slovnaft Cupu, kde zvíťazil Slovan, vyzerá v tejto chvíli najreálnejšie, že sa budú hrať barážové stretnutia medzi štvrtým a siedmym a medzi piatym a šiestym (23. mája). Víťazi hrajú "finále" (27. mája). Slovan je na treťom mieste, má pred nami šesťbodový náskok a čaká nás ešte vzájomný zápas, no bude ťažké ho predbehnúť. Veľmi reálne preto vyzerá možnosť, že sa práve náš tím predstaví v baráži. Cieľom je preto v zostávajúcich troch dueloch podať čo najlepšie výkony a obsadiť čo najvyššiu priečku, ideálne štvrté miesto, kde by sme začínali doma prvý duel baráže a rovnako aj v prípade postupu do finále baráže, ktorá sa hrá na ihrisku lepšie postaveného mužstva. Už najbližší duel je teda veľmi dôležitý, Trenčín je za nami o dva body, preto pôjde o veľa. Taká je realita, treba zabojovať o ďalší, tretí cieľ, ktorý nám z aktuálnej situácie vyplýva, a to je kvalifikácia do Európskej ligy. Dva ciele už nesplníme, preto by sme sa radi v súvislosti s oslavou 110 rokov žilinského futbalu prebojovali aspoň do futbalovej Európy," povedal pre web "šošonov" športový manažér Karol Belaník.

Trenčínu sa v nadstavbe doma nedarí, doma hostí obhajcu a túži zabrať. "Nevyberáme si, kde budeme hrať a proti komu. Chceme byť, čo najvyššie. Túžime si opäť vybojovať Európsku ligu. Veríme, že fanúšikovia nám pomôžu zabojovať o túto šancu," uviedol pre klubový web Jakub Paur.

Do tuhého ide aj v skupine o udržanie sa. Senica sa po 7. kole odlepila zo dna, na ktoré spadol Prešov. Ten v 8. kole v NTC Poprad hostí už zachránenú Podbrezovú. Senica doma privíta ViOn. Nitra v Zlatých Moravciach hostí Michalovce, ktoré sa v prípade úspechu môžu na súpera v tabuľke dotiahnuť na tri body a živiť tak šancu na baráž. "Podľa môjho názoru nás čaká najlepší súper v našej skupine. Máme im čo vracať, chceme sa revanšovať a potvrdiť siedme miesto, aby sme mali pokoj a poprípade si zahrali baráž o Európsku ligu. Musíme vyhrávať osobné súboje. Bude to ťažké lebo Michalovce majú dobré držanie lopty, čiže budeme musieť s nimi behať a pokúsiť sa dať nejaký gól. Do každého zápasu ideme s tým, že chceme tri body, ale teraz to má pre nás špeciálny náboj a to je naša motivácia," povedal Nitran Márius Charizopulos. Zemplín má s Nitrou zatiaľ lepšie vzájomné zápasy, raz ju zdolal 4:0 a dvakrát sa zrodila bezgólová remíza.