TASR

Dnes o 09:16 čítanie na minútu 0 zdieľaní Proti ČR v bránke s Čiliakom, Nečas: Má výborné reflexy a pohyb

Dvadsaťosemročný brankár mal v uplynulej klubovej sezóne vynikajúcu fazónu a s Kometou Brno získal český extraligový titul.

Na snímke brankár Marek Čiliak. — Foto: TASR Pavel Neubauer

Kodaň 4. mája (TASR) - Ako prvý sa na hokejových majstrovstvách sveta postaví do slovenskej bránky Marek Čiliak. V sobotňajšom derby proti Čechom zároveň zažije svoju premiéru na svetových šampionátoch.

Dvadsaťosemročný brankár mal v uplynulej klubovej sezóne vynikajúcu fazónu a s Kometou Brno získal český extraligový titul. V 14 dueloch play off mal pozoruhodné štatistiky - priemer iba 1,83 inkasovaných gólov a až 93,5-percentnú úspešnosť. Síce nastúpil iba v jedinom zápase záverečnej prípravy, no Slovákov v ňom priviedol k triumfu nad Francúzskom 4:0 a tréneri mu dali dôveru aj na MS.

"Už skôr som vedel, že budem v bránke. Som rád, keď to viem dopredu. V českom tíme mám kamarátov, bol som s nimi aj vo štvrtok. Teším sa na zápas. Budem si ho užívať a ideme do neho s tým, že chceme vyhrať," povedal Čiliak.

Na piatkovom popoludňajšom tréningu si s realizačným tímom prebrali aj taktiku na najbližšieho súpera: "Už sme si pozerali nejaké videá a rozoberali sme taktiku. Nedá sa povedať, na koho sa špeciálne sústrediť, všetci sú nebezpeční. Myslím si, že v obrane hráme super, a keď budeme dodržiavať našu taktiku, môžeme vyhrať. Dúfam, že to ukážeme aj na ľade."

V sobotu proti nemu nastúpi aj jeden spoluhráč z Brna - Martin Nečas. "Práve dnes som s ním hovoril. Marek je dobrý chalan, v kabíne však taký tichší, sústredí sa viac na seba. Má výborné reflexy, chytá trochu viac v bránke, nepatrí k najväčším, ale je veľmi pohyblivý, tak dúfam, že na neho nájdeme nejaký recept," povedal pre TASR Nečas.

Len devätnásťročný útočník tiež absolvuje premiéru na MS. "Bude to môj prvý zápas a veľmi sa na to teším. Dúfam, že dobre vstúpime do turnaja. Určite to bude špeciálnejší zápas ako ostatné. Duely so Slovenskom boli vždy prestížnejšie, vždy derby. Keď som bol malý, tak som to sledoval a je skvelé, že teraz do toho môžem zasiahnuť," dodal Nečas.