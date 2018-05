Výtvarník „prezliekol“ obete komunizmu do moderných šiat, aby ich priblížil dnešným mladým

Dominika Dobrocká

Boli mladí a mali svoje sny. Na tragédie a zverstvo páchané počas komunizmu upozornil ruský výtvarník. Svojim dielom si uctil obete neúprosného režimu.

BRATISLAVA 5. mája - Tak ako my máme svoje sny, tak ich mali aj milióny iných pred nami. Ľudia, ktorí zažili komunistický režim si však vyberať nesmeli. Nemali práva, jednoducho museli poslúchať. Tí, ktorí sa čo i len trošku vzpriečili, dopadli zle. Ruský výtvarník Chasan Bachajev sa rozhodol uctiť si milióny obetí komunistických represií v bývalom Sovietskom zväze. Ako poctu niektoré z obetí pomocou počítača prezliekol do súčasných, moderných šiat. Svojou prácou chcel pripomenúť to, na čo by sa nemalo nikdy zabudnúť.

Nikolaj Falman (1912-1938) pracoval ako robotník v lodeniciach. Zatkli ho 11. marca 1938. Bol obvinený z údajnej špionáže. Mladý muž bol popravený zastrelením. Foto: Chasan Bachajev

Kozma Grigorjev (1916-1937) pracoval ako projektant v trestaneckej kolónii. Zatknutý bol 22. júna 1937 za údajnú protisovietsku agitáciu. Zastrelený. Foto: Chasan Bachajev

Jevgenije Jaroslavská-Markonová (1902-1931) bola zatknutá 17. august 1930 za útek z trestaneckého tábora a prípravu úteku vlastného manžela. Zastrelená. Foto: Chasan Bachajev

Tamara Licinská (1910-1937), študovala druhý ročník na univerzite. Zatknutá 25. augusta bez udania dôvodu. Zastrelená. Foto: Chasan Bachajev

Izrael Nissenbaum (1900-1937) bol nemý a hluchý fotograf a fotoeditor. Zatknutý 25. septembra 1937. Odsúdený na smrť a zastrelený. Foto: Chasan Bachajev

Vitalij Šercinger (1910-1938). Zatkli ho 24. januára 1938. Zastrelený. Foto: Chasan Bachajev

Pavel Vasiljev (1910-1937). Mladý básnik, prekladateľ a novelista. Zatknutý 7. februára 1937. Zastrelený. Foto: Chasan Bachajev