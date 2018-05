TASR

Nadácia Pontis ocenila projekty, ktoré prinášajú zmenu vo vzdelávaní

Víťazi dostanú finančnú odmenu vo výške 15.000 eur a nefinančnú odmenu vo forme pro bono odbornej pomoci od firemných partnerov v hodnote 20.000 eur.

Na snímke riaditeľka Nadácie Pontis Lenka Surotchak. — Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 4. mája (TASR) – Už po druhý raz ocenila Nadácia Pontis školy a neziskové organizácie, ktoré začali vo svojom okolí zavádzať moderné vzdelávanie. Zvíťazili projekty, ktoré u žiakov rozvíjajú inkluzívne cítenie k spolužiakom a k okoliu, kritické myslenie či prepájanie súvislostí v rámci viacerých predmetov. Ďalší víťazi vedú študentov k tomu, aby sa stali špičkovými vedcami, či nečakali na pracovnú príležitosť, ale sami si ju vytvorili.

"Na Slovensku existuje množstvo iniciatív, ktoré už dnes prinášajú nový vietor do našich škôl. Mnohokrát sa o nich však nevie, dokonca sa nepoznajú ani navzájom. Preto sme sa rozhodli vyhľadať ich, spoločensky oceniť, zmerať ich dosah a tie najefektívnejšie rozšíriť do ďalších škôl," vysvetľuje Lenka Surotchak, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis.

Na podujatí s názvom Cena Generácia 3.0. ktoré sa uskutočnilo 3. mája, sa predstavilo 14 finalistov v piatich kategóriách. V každej z nich vybrala odborná porota jedného víťaza. "Projekty, ktoré sa počas večera predstavili, vnímame ako súčasť jedného celku, pretože všetkým nám ide o to isté – aby naše deti chodili do školy s radosťou," hovorí Surotchak.

Víťazi dostanú finančnú odmenu vo výške 15.000 eur a nefinančnú odmenu vo forme pro bono odbornej pomoci od firemných partnerov v hodnote 20.000 eur. Ocenenie tiež prináša možnosť ďalšieho rozvoja projektu v spolupráci s pro bono odborníkmi, meranie jeho dosahu a rozširovanie do ďalších škôl. "Naším cieľom je pomôcť pripraviť vzdelávací prístup do stavu, v ktorom bude životaschopný a šíriteľný ďalej do čo najviac škôl," uzavrela Surotchak.