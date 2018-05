TASR

Úrad vlády podporil centrum pre týrané ženy s deťmi v Trebišove

Nezisková organizácia funguje od roku 2008 a ženám s deťmi poskytuje služby, kým je to možné.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Trebišov 4. mája (TASR) – Počas piatkového výjazdového rokovania vlády v Trebišove premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) odovzdal zo svojej rezervy 8000 eur a materiálnu pomoc od zamestnancov Úradu vlády SR miestnej neziskovej organizácii Kotva, ktorá pomáha týraným ženám s deťmi.

"Doposiaľ našu pomoc využilo 69 žien a ich 106 detí v našom zariadení, kde im vlastne vytvárame domov. Domov musí byť bezpečným miestom pre všetkých. My v našej organizácii sa snažíme, aby bol aj dôstojným," uviedla pre TASR štatutárna zástupkyňa neziskovej organizácie Kotva v Trebišove Žaneta Lešundáková.

Ako povedala, fungujú od roku 2008 a ženám s deťmi poskytujú služby, kým je to možné. "Pokiaľ už ženy zažívajúce násilie a ich deti vyčerpali všetky možnosti, ktoré im vieme poskytnúť, musia sa osamostatniť. Buď sa teda vracajú k svojim rodinám, idú do podnájmu a veľmi v krajnom prípade do útulkov, teda do zariadení poskytujúcich iné služby," vysvetlila Lešundáková.

"Som rád, že som mohol pani riaditeľke túto finančnú pomoc poskytnúť na to, aby mohli dovybaviť vybavenie izieb, zariadenia tam, kde tie ženy a deti žijú, pretože nejde len o to, aby sme im poskytli ochranu, ale ide aj o to, aby sme im poskytli dôstojné bývanie v ťažkej situácii. Samozrejme, nemedializujeme umiestnenie tohto zariadenia, pretože dôležité je, aby bolo v anonymite, aby sa tam naozaj cítili ženy a deti bezpečne," dodal Pellegrini.