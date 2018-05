Dobré noviny

Kam s deťmi na výlet? Tu sú tie najlepšie miesta na Slovensku pre rodinný výlet

Pýtate sa, kam zobrať svoje dieťa na výlet? Prinášame vám niekoľko inšpirácií a tipov.

BRATISLAVA 5. mája - Rodičia to majú celkom náročné. Svojim deťom pravidelne vymýšľajú výlety, aby ich zabavili a niečo aj naučili. Máme pre vás pár tipov, kam by ste so svojou milovanou ratolesťou mohli zavítať. Na Slovensku sa toho dá vymyslieť naozaj veľa.

Habakuky – Dobšinského rozprávkový svet na Donovaloch

Áno, práve toto miesto sa mení po lyžiarskej sezóne na niečo čarovné a najmä rozprávkové. Detičky sa tu istotne nebudú nudiť. Veď, ktorému dieťaťu by sa nepáčili domčeky v štýle ľudovo-fantazijnej architektúry a najmä prenesenie sa do pravého rozprávkového sveta. Habakuky ukrývajú aj osobnosti, akými je Popolvár, Loktibrada a mnohí ďalší, ktorí sa svojou prítomnosťou postarajú o nezabudnuteľný zážitok pre celú rodinu. Ak neviete kam s deťmi a máte cestu okolo, určite Dobšinského rozprávkový svet neobíďte.

ZOO Bojnice

Návšteva zoologickej záhrady jednoducho patrí medzi najobľúbenejšie plány na výlet. Naše ratolesti sa pohľadom na zvieratká nielen tešia, ale aj niečo priučia. Práve preto by ste nemali zabudnúť na jednu z najkrajších slovenských ZOO a to práve tú v tesnej blízkosti Bojnického zámku. Bojnická zoologická záhrada má jeden obrovský bonus pred všetkými ostatnými na Slovensku. Iba tu sa deti okrem iného môžu stretnúť so slonom africkým.

Lanoland na bratislavskej Kolibe

V prípade, že sa vyberiete na bratislavskú Kolibu, nájdete tam okrem bobovej dráhy, lanovky aj lanový park. Lanoland je vhodný pre tých, ktorí vyhľadávajú dobrodružstvo, adrenalín, zábavu a výzvu. Lezeckých prekážok sa môžu zúčastniť deti od 130 centimetrov. Celková dĺžka lanovej dráhy je 423 metrov. Lanové centrum ponúka 5 rôznych okruhov – pozemný pre najmenších, modrý ľahký okruh, červený stredne náročný, žltý vytvorený najmä pre dvojice a čierny samozrejme najťažší určená pre skúsenejších záujemcov.

Populárna ZOO Kontakt

Nebaví vás obyčajná zoologická záhrada, kde sa na zvieratká môžete len zdiaľky prizerať? V prípade, že ste práve vy ten typ človeka, ktorý chce byť so zvieratkom v blízkom kontakte, vyskúšajte kontaktnú ZOO pri Liptovskom Mikuláši. Toto nevšedné miesto vám ponúka spoznať zvierací svet z úplne inej perspektívy. Túžite pohladiť levíča? Držať na ruke pestrofarebného papagája alebo chytiť opicu za ruku? Toto všetko vás tu čaká a ešte oveľa viac. Okrem dotyku a tesnej blízkosti sa naučíte o živote, kŕmení a pôvode týchto majestátnych a krásnych tvorov.

Aquapark Tatralandia

Patria vaše deti k vodným živlom? V prípade, že áno, to najlepšie a najvhodnejšie riešenie je cesta do Liptovského Mikuláša. Lepšie povedané do aquaparku Tatralandia. Ide o najväčší vodný park na Slovensku a jeden z najväčších v strednej Európe. Návštevníci sa tu dokážu zabaviť celoročne, takže ak vám aj nevyjde počasie, nezúfajte. Verte, že vaša milovaná ratolesť sa nudiť nebude a domov odíde zdravo vyčerpaná. V Tatralandii nájdete množstvo rôznych tobogánov, bazény s morskou vodou, miesto na surfovanie a iné zaujímavé atrakcie.

DinoPark

Svet a život dinosaurov môžete navštíviť v Bratislave a v Košiciach. Návrat do druhohôr je autentický aj vďaka zalesnenému prostrediu, kde sú dinosaury osadené. Tieto majestátne tvory budú nepochybne pre vaše deti zážitkom na veľmi dlhú dobu. Modely dinosaurov v DinoParku sú v životnej veľkosti, sú ozvučené a niektoré sa dokonca pohybujú. Nachádza sa tu aj 3D kino, ktoré rodičov s deťmi zavedie do sveta, aký človek nikdy na vlastnej koži nezažil. Pre deti je obrovským lákadlom aj paleontologické ihrisko a samozrejme obchod so suvenírmi.

Tatrapolis – Svet miniatúr

Hľadáte originálny nápad na výlet, ktorý zabaví celú rodinu? V tom prípade sa vyberte na Liptov do zábavného parku Tatrapolis. Nájdete tu miniatúry niekoľkých svetových stavieb a rôzne atrakcie, pri ktorých sa zasmejú deti aj rodičia. Okrem zábavy sa tu vďaka originálnemu spojeniu tradičného kováčskeho umenia, histórie a cestovania návštevníci aj čo-to naučia z histórie a geografie. Jednoducho výlet, počas ktorého si „to svoje“ nájde každý člen rodiny.

Mysterium Bojnice

Máte chuť sa zahrať a zabaviť? Určite vyskúšajte zábavnú logickú hru, ktorá je určená pre osoby rôzneho veku. Podstata tejto hry spočíva v tom, aby ste v tematicky zariadenej miestnosti vyriešili záhadu. Pomôžu vám rôzne hádanky, ktoré hráči postupne nachádzajú a riešia. Zdolať hru sa vám podarí až vtedy, keď objavíte v tajných skrinkách ukryté kľúče, pochopíte symboly a preukážete odvahu pri kľúčovom rozhodovaní. Až vtedy otvoríte východ a úspešne hru pokoríte. Hru si môže zahrať partia 3 až 6 záujemcov. Logická zábava je určená pre dospelých, ale aj pre deti so spodnou hranicou 11 rokov. Detská hra je pochopiteľne upravená, zjednodušená a trvá iba 45 minút.