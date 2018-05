Dominika Dobrocká

Dnes o 20:19 čítanie na 8 minút 0 zdieľaní Soňa sa až na materskej začala naplno venovať svojej vášni. Vyrába prekrásne party, z ktorých si vyberie každá nevesta

Spod rúk Soni zo Sohemi art vychádzajú nádherné umelecké diela. Jej zanietenosť, usilovnosť a láska k tvorbe je viditeľná už na prvý pohľad.

— Foto: Archív Sohemi Art

BRATISLAVA 5. mája - Je krásna, šikovná a má zlaté ručičky. Soňa je na plný úväzok najmä mamičkou, no nezabúda na svoju vášeň. Ako pre Dobré noviny priznala, už v útlom veku sa v nej prebudila umelecká dušička, ktorá sa jej nepustila dodnes. Bola by to aj škoda. Veď spod jej rúk vychádzajú tie najkrajšie a najúžasnejšie kvetinové výrobky, aké si zamiluje každá žena. Pod svojou značkou Sohemi art ponúka rôzne čelenky, party aj brošne. Paradoxom je, že touto cestou sa začala uberať pre úplne iný dôvod. Výsledok však stojí za to a mnohí sú za túto náhodu veľmi vďační.

Soňa sa venuje výrobe rôznych výrobkov, no jej srdcovkou sú svadobné party. Veď, čo je krajšie ako priložiť ruku k najkrajšiemu dňu nevesty? Aby sme však nezabudli na pánov, aj oni si v ponuke Sohemi art nájdu niečo pre seba. Všetku túto krásu sa šikovnej mladej mamičke darí tvoriť aj pri malej a energickej dcérke, ktorá by maminke veľmi rada pomáhala, no musí si ešte nejaký ten rôčik počkať. V rozhovore pre Dobré noviny toho o svojej práci Soňa prezradila viac.

Foto: Archív Sohemi Art

Soňa, prezraďte, ako ste sa dostali ku kvetinovým čelenkám, partám a brošniam? A aké boli Vaše začiatky?

Na veľké prekvapenie som sa k tvorbe doplnkov dostala úplne náhodou. Aj keď od detstva som bola veľmi tvorivý človek a prešla som rôznymi štýlmi, od maľovania, kreslenia, modelovania a šitia, až po fotenie, pri ktorom som už zostala. Nakoľko mám rada fotografie, ktoré sú niečím výnimočné, začala som vyrábať na tieto moje foto projekty rôzne doplnky. Ľuďom sa tieto vecičky veľmi páčili a keď som odišla na materskú dovolenku a moja malá dcérka mala približne pol rok, začala som sa tomu venovať a vyrábať rôzne doplnky už pod mojou značkou Sohemi art. Najprv som začala len pár kúskami, ktoré som stíhala vyrobiť pri maličkom bábätku, ale keď dcérka trošku povyrástla a prespala aj celú noc, tak som sa tvorbe mohla začať venovať vo väčšej miere.

Foto: Archív Sohemi Art

Ako ste prezradili, okrem svojej vášne máte aj malé dieťatko. Dá sa skĺbiť kreatívna práca so starostlivosťou o ratolesť?

Áno, mám malú dcérku, je to náš malý pokladník. Každý, kto má malé dieťa vie, že si vyžaduje 100 % pozornosť. A tak moja každodenná rutina sa točí hlavne okolo mojej dcérky a až keď zaspí, ja sa dostanem k tvorbe. Takže môj tvorivý proces začína neskoro večer, keď vyriešim všetky moje povinnosti maminky. Skúšala som aj popri dcérke niečo tvoriť, ale keďže ona je maminke veľmi nápomocná a chce so všetkým pomáhať, tak som to musela obmedziť na čas, kedy spí, nakoľko pri práci pracujem s drôtikmi a nechcem, aby sa poranila. Ale napríklad, veľmi rada mi pomáha pri šití, takže, keď niečo potrebujem ušiť, tak to robievam aj počas dňa s ňou. Napríklad minule mi povedala, že maminka, ty krásne šiješ. Veľmi ma to potešilo, lebo ona je práve v období, kedy si vytvára slovnú zásobu a používa krátke vety a toto bolo také neočakávané a krásne.

Foto: Archív Sohemi Art

Vo svojej ponuke máte rôzne výrobky z kvetov. O ktorý z nich prejavujú ženy najväčší záujem?

V súčasnej dobe sa dá povedať, že už mám širokú ponuku doplnkov. Jej rozšírenie bolo úplne prirodzené. K rozšíreniu ma viedli hlavne samotné zákazníčky podľa toho, čo chceli a potrebovali. Predostreli mi svoje predstavy a ja už som sa snažila im vyjsť v ústrety. V začiatkoch v mojej ponuke boli hlavne svadobné party a čelenky, postupne som svadobnú ponuku rozšírila o doplnky pre družičky ako sú venčeky, náramky a čelenky. Svadobné party stále tvoria gro mojej ponuky, nakoľko veľká časť mojich zákazničiek sú hlavne nevestičky. V poslednej dobe si tiež veľmi obľúbili aj folk opasky, ktoré šijem na mieru. K nim sa dá veľmi pekne doladiť aj partner prostredníctvom setu - traky, motýlik a vreckovky do saka. Častokrát sa mi stáva, že zákazníčky sa mi ozvú aj po svadbe a k tomuto setu si doobjednajú napríklad polvenček, čelenku alebo sponu, a využívajú ho na spoločenské akcie, ako je napríklad ples.

Foto: Archví Sohemi art

Začalo sa obdobie svadieb a nevesty sa môžu tešiť z krásnych párt z vašej výroby. Ako celá výroba svadobnej party vyzerá? Čo všetko je potrebné, ako dlho trvá a ako prebieha celý proces?

Celý proces výroby je viac-menej pri každej parte rovnaký, pokiaľ nejde o špeciálne objednávky, ako sú napríklad koruny. Ak partu vyrábam na objednávku pre konkrétnu zákazníčku, tak musím mať ujasnenú minimálne veľkosť party, tvar, hlavnú farebnú paletu a čiastočne druh kvietkov. Pri výbere kvetov je to pri výrobe party trošku zložitejšie. Nedá sa úplne vyhovieť, ak zákazníčka chce len konkrétne kvety. Ide o textilné alebo penové kvety a ich výber je obmedzenejší ako pri živých rezaných kvetoch. Ja osobne pri výbere materiálu hlavne dávam dôraz na to, aby kvetinky pôsobili prirodzene. Ak sa aj nejaký konkrétny druh dá kúpiť ale pôsobí umelo, tak ho radšej ani nepoužijem a zákazníčke odporučím niečo iné, čo sa jej bude hodiť k jej konceptu svadby. Vždy sa veľmi poteším, keď mi píšu budúce nevestičky a pýtajú sa ma, či kvetinové doplnky, čo mám v ponuke, sú vyrábané zo živých kvetov. To je pre mňa také znamenie, že to robím dobre, keď kvietky pôsobia „živo“. Často party prispôsobujem aj k šatám, kytici alebo k iným doplnkom.

Ak partu vyrábam podľa mojich predstáv, tak veľakrát na začiatku ani poriadne neviem, ako bude vyzerať. Jej vyskladanie sa tvorí postupne, skúšam, čo sa mi k nej hodí/nehodí.

Foto: Archív Sohemi art

Pri samotnej tvorbe je veľmi dôležité mať široký výber krásnych kvetín, to je základ. Potom už len ide o ich správne nakombinovanie (aranžovanie). Pri tvorbe party si vždy musím najprv vyskladať základ z veľkých kvetiniek do výšky akej potrebujem a potom je to už len čisto o dekorovaní a predstavivosti. Ten čas výroby je rôzny, keď sa mi darí a mám ako sa hovorí dobrý deň, tak jednoduchšiu malú čelenku spravím aj za 3-5 hodín, ale veľké party, ktoré ja pracovne nazývam XXL party, tak tie trvajú vyrobiť niekoľko dní.

Vytvárate teda aj party a čelenky na objednávku? Stretávate sa skôr, že vám zákazníčky nechajú voľnú ruku alebo majú svoju predstavu?

Požiadavky sú rôzne. Niektoré zákazníčky mi nechajú úplne voľnú ruku, niektoré mi pošlú konkrétnu vec, ktorú som už predtým vyrábala a určia si tam hlavne farby aké ony potrebujú. Veľakrát som vyrábala aj doplnky na základe svadobnej kytice alebo šiat. Napríklad prednedávnom som vyrábala celý set na základe vyšívanej stuhy, ktorú bude mať zákazníčka uviazanú ako opasok. Ale osobne mám najradšej, keď si zo zákazníčkou minimálne ujasníme veľkosť party, jej farebnosť a zvyšok je už na mne.

Foto: Archví Sohemi art

Vaša práca je o kreatívnej činnosť, pri ktorej treba veľa nápadov, no najmä trpezlivosť. Musí byť človek nastavený, aby si mohol sadnúť k tvoreniu? Sú dni, kedy si aj vy jednoducho poviete, že dnes to nemá zmysel?

Áno, samozrejme. Myslím, že každý človek má svoje dobré a niekedy aj svoje zlé dni a nebýva to len pri kreatívnej práci. Len pri tejto práci sa to skutočne nedá robiť nasilu. Stáva sa mi, že niektoré dni musím tvorbu úplne nechať a dať si pauzu, lebo to jednoducho nejde. Je to hlavne pri tvorbe nových kolekcií, kedy sa snažím spraviť niečo nové a teda musím veľa skúšať. Dokonca mám už pár vecí, ktoré mám dlhodobo rozrobené a nejako sa mi k nim nedarí vrátiť. Mala som napríklad aj partu, ktorá čakala na jej dokončenie celý polrok a ako som ju dorobila, hneď sa aj predala. Zákazníčke sa veľmi páčila, tak myslím, že v týchto prípadoch sa oplatí to nesiliť. Ale taktiež na druhej strane mám aj dobré dni, kedy to ide priam samo a darí sa mi vyrobiť veľmi pekné kúsky.

Foto: Archví Sohemi art

Kde beriete inšpiráciu? Ovplyvňujú vás ročné obdobia alebo módne trendy?

Viac-menej ste to uhádli. Veľmi ma ovplyvňuje okolie, príroda a samozrejme aj ročné obdobia. Je to o takom prirodzenom nastavení človeka a ako dané obdobie na mňa vplýva. Na jeseň vo veľkej miere používam jesenné plody a napríklad pod vplyvom vianočnej atmosféry aj ja viac začínam tvoriť rôzne vianočné čelenky. Jar a leto, to ani nespomínam. To je pre mňa absolútne top obdobie, kedy sa môžem doslova vyblázniť. Je to spôsobené aj tým, že častokrát si vyrobím najprv niečo pre seba k mojim šatočkám, nakoľko ja som vyslovene šatový typ človeka, a keď sa mi to veľmi zapáči, tak niečo podobné ponúknem aj mojim zákazníčkam. Takto som vytvorila napríklad brošničky na klobúky, ktoré s dcérkou nosíme spolu na klobúkoch počas leta a sme spolu krásne zladené. Alebo štýlové brošne na rukavice, klipy na topánky, ktoré sú už u mňa absolútnou súčasťou outfitu a samozrejme rôzne čelenky.

Na záver nám prezraďte, na čo sa môžeme tešiť a aké sú Vaše plány do budúcna?

Samozrejme, na záplavu nových čeleniek, párt, venčekov, náhrdelníkov a iných kvetinkových romantických doplnkov. Stále viac sa venujem aj šitiu doplnkov, kde úplne moje obľúbené sú folk opasky a pánske sety. V blízkej dobe by mala byť vytvorená aj nová kolekcia pre nevestičky, ktoré nebudú určené len na obrad čepčenia ale na celú svadbu – nechajte sa prekvapiť.