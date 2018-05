Dominika Dobrocká

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Neobyčajní hrdinovia: Chlapčekovi s leukémiou splnili jeho najväčší sen smetiari

Štvorročnému ťažko chorému chlapcovi sa splnil najväčší sen. Jeho úsmev a radosť dojal aj silných mužov.

— Foto: Repro foto abc.net.au

NOVÝ JUŽNÝ WALES 4. mája - Štvorročný Ryder Boyce je jedným z 3 % pacientov, ktorým bola diagnostikovaná zriedkavá forma leukémie. Ide o kombináciu dvoch foriem ochorenia – akútnej myeloidnej leukémie a akútnej lymfoblastickej leukémie. Chlapčekovi ochorenie diagnostikovali pred 15 mesiacmi. Podstúpil rozsiahlu chemoterapiu a prekonal neuveriteľných 19 operácií. Jeho matka Tanya prezradila, že jej synček mal počas pobytu v nemocnici veľmi zvláštny spôsob krátenia času. „Jedna vec, ktorú miluje, je pozerať sa na smetiarske auto a denne sa v nemocnici hráva so svojím smetiarskym autíčkom,“ prezradila mamička.

Foto: Repro foto abc.net.au

Chlapček sa dokázal hodiny prehrať s autíčkom a prevážaním odpadkov. „Vždy, keď som sa ho opýtala, čo by chcel v budúcnosti robiť, povedal mi, že chce byť vodičom smetiarskeho auta a vyprázdňovať koše,“ priznala chlapcova mamina. Vďaka rodinnému priateľovi sa podarilo splniť jeden z Ryderových najväčších snov. Dohodol smetiarske auto, chlapec dostal vestu a podľa matkiných slov bol pohľad na Rydera tým najkrajším momentom. Nič sa však nekončilo, chlapca muži zobrali do skladu, kde sa smeti triedia a na rozlúčku mu darovali malý nákladný automobil. „Bol veľmi šťastný. Je to malý introvertný človiečik, ktorý nedokázal vyjadriť to, ako sa cíti. Bol v úžase,“ opísala pocity svojho syna Tanya.

Zážitok však nemal iba Ryder. Výnimočný deň prežili aj muži, ktorí boli pri ňom. Vodič Matt Gilbert prezradil, že chlapček veľa nehovoril a iba sledoval. Bol ohromený všetkými obrazovkami, gombíkmi, kamerou, vďaka ktorej videl svoju mamičku. Každému, kto išiel okolo kýval. „Bolo to tak obohacujúce vidieť dieťa, ktoré si prešlo mnohým a jediné po čom túžilo, bolo dostať sa do auta. Spôsobilo to, že mu úsmev po celý čas nezmizol z tváre,“ prezradil Gilbert. Pre matku Tanyu znamenala táto skúsenosť obnovenie viery v ľudskosť.