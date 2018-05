TASR

Dnes o 13:01 čítanie na minútu 0 zdieľaní V nedeľu na Camp Nou El Clasico, pasillo po verdikte Zidana nebude

Barcelona má síce prestížne double vo vrecku, no Real sa potrebuje dobre naladiť pred finále Ligy majstrov proti FC Liverpool a najmä by rád rivalovi oplatil zahanbujúcu decembrovú domácu prehru 0:3.

Futbalista FC Barcelona Lionel Messi (vpravo) sa teší so spoluhráčmi po strelení víťazného gólu v El Clasico, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Barcelona 4. mája (TASR) - Nedeľňajšie futbalové El Clasico v 36. kole La Ligy na Camp Nou (20.45 h) už nebude mať náboj v boji o majstrovský titul, ale pôjde aj tak o veľa. FCB má síce prestížne double vo vrecku, no Real sa potrebuje dobre naladiť pred finále Ligy majstrov 2017/18 proti FC Liverpool a najmä by rád rivalovi oplatil zahanbujúcu decembrovú domácu prehru 0:3.

Veľa vzruchu tiež pred prestížnym duelom vzbudil tréner "pusiniek" Zinedine Zidane, ktorý jeho zverencom "zakázal" vytvoriť domácim pri nástupe na plochu tradičné pasillo, teda špalier hráčov gratulujúci súperovi k zisku trofeje. Tú Katalánci definitívne získali pred týždňom po výhre 4:2 v La Coruni a je pre nich už siedma za uplynulých 10 rokov. Mužstvo Ernesta Valverdeho navyše v La Lige v tejto sezóne ešte neprehralo. Odohralo 34 zápasov, v ktorých 26-krát vyhralo a 8-krát remizovalo.

"Nedáme im pasillo. Je to moje rozhodnutie a bodka. Ja ani naozaj celkom nechápem túto vec s pasillom, takže v konečnom dôsledku sa to nestane," citovala agentúra AP Francúza, ktorý tiež poukázal na fakt, že Barcelončania túto poctu nepreukázali jeho hráčom v decembri, keď Real vyhral MS klubov FIFA. FCB na to argumentoval, že túto poctu dáva len súperovi, s ktorým hrá v rovnakej súťaži.

Obranca domácich Jordi Alba podotkol, že FCB by postupoval inak a pasillo by Realu doprial, ale veľmi ho to nevzrušuje: "Barcelona to už pre Madrid v minulosti urobila. Ale je to každého vlastné rozhodnutie a treba to rešpektovať."

Naposledy prišlo medzi rivalmi k tomuto prejavu úcty v roku 2008 na Santiago Bernabeu, keď už mal Real titul matematicky zaistený. Madrid zasa toto gesto urobil voči Barcelone na Bernabeu v roku 1991, hoci za mohutného piskotu domácich fanúšikov. A ešte tri roky predtým zasa Barcelončania vytvorili majstrovským Madridčanom "špalier slávy" na Camp Nou.

Kapitán "bieleho baletu" Sergio Ramos rozhodnutie trénera podporil. "Dávame tomu príliš veľkú pozornosť. Majú titul a to chceli. Pasillo pre nich a ani pre nás v podstate nič neznamená. Povedali sme, že teraz nebude, tak nebude a hotovo. Barca mala skvelý rok, vyhrala dva tituly a double je o to cennejšie. My sme v hre o Ligu majstrov a v prípade úspechu môžeme Barcelončanov vyrovnať, ak nie dokonca prekonať."