TASR

Dnes o 12:32 NHL: Zomrel legendárny GM Islanders Billy Torrey

Hokejisti Floridy sa za jeho éry prebojovali do finále play off v roku 1996, ešte skôr v tej sezóne uviedli Torreyho do Siene slávy NHL.

Bill Torrey, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

New York 4. mája (TASR) - Vo veku 83 rokov zomrel Bill Torrey, niekdajší generálny manažér klubu NHL New York Islanders a neskôr prvý prezident Floridy Panthers. Pre "ostrovanov" pracoval 20 rokov, ako GM riadil dynastiu Islanders, ktorá v rokoch 1980-83 získala štyrikrát Stanleyho pohár. Hokejisti Floridy sa za jeho éry prebojovali do finále play off v roku 1996, ešte skôr v tej sezóne uviedli Torreyho do Siene slávy NHL. Funkcionársku kariéru ukončil v roku 2001. Ako informoval portál tsn.ca, Torrey zomrel v stredu večer vo svojom dome na južnej Floride.