TASR

Dnes o 12:32 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Slováci sú na MS s komfortom spokojní, na duely budú chodiť v oblekoch

V prípade záujmu majú hokejisti k dispozícii aj bicykle, čoraz viac obľúbenejší mestský dopravný prostriedok a veľmi rozšírený v mnohých metropolách.

Na snímke slovenskí hokejoví reprezenti Mário Grman (vľavo) a vpravo Martin Feherváry vo svojej izbe, z ktorej majú výhľad na halu Royal Aréna, kde slovenskí hokejisti odohrajú zápasy základnej A - skupiny 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v Kodani 4. mája 2018. — Foto: TASR/Martin Baumann

Kodaň 4. mája (TASR) - Iba pár metrov to majú slovenskí hokejisti z hotela Crowne Plaza do Royal Areny. V dejisku MS v Kodani im tak prakticky stačí prejsť len cez cestu. Niektorí hráči, ako napríklad Ladislav Nagy, majú na halu aj krásny výhľad z okna. Ubytovanie si všetci pochvaľujú, rovnako aj stravu.

Nová moderná štvrť dánskej metropoly Örestad pôsobí ako nové samostatné mesto, s centrom Kodane, ktoré je vzdialené asi päť kilometrov, ju spája verejná dopravná sieť. Najvyužívanejšie je metro. Okrem novej Royal Areny, kde sa budú hrať zápasy MS, je nový aj hotel, v ktorom bývajú nielen slovenskí hokejisti, ale aj ďalšie výpravy. Všetko vonia novotou a neustále drobnejšie stavebné práce v okolí naznačujú, že ešte nie je všetko úplne hotové. "Všetko je zatiaľ v poriadku. Je to tu nové, izby pekné, matrace tvrdé," povedal s úsmevom Nagy pre TASR a dodal: "Do haly to máme naozaj na skok. Je naozaj krásna, páči sa mi to."

V prípade záujmu majú hokejisti k dispozícii aj bicykle, čoraz viac obľúbenejší mestský dopravný prostriedok a veľmi rozšírený v mnohých metropolách. "Videl som nejaké pred hotelom, nevedel som, že sa dajú požičať, zatiaľ sme sa boli prejsť iba peši," dodal Nagy. Bicykel však už využil Dominik Graňák, ktorý tak má za sebou prvé kilometre v dejisku šampionátu.

Počas ZOH v Pjongčangu rozdeľoval jednotlivé dvojice po izbách generálny manažér SR Miroslav Šatan, tentokrát si hráči vyberali sami. Nagy si za spolubývajúceho zvolil obrancu Mareka Ďalogu. "Bývali sme spolu už aj počas prípravy. Je v pohode, hlavné je, že nechrápe," smial sa Nagy a prezradil: "Marek vstáva skôr ako ja, ja si rád pospím."

Slovákom chutí aj strava, v modernom hoteli majú pestrý výber. "Máme všetko, čo potrebujeme. Mäso, cestoviny, šaláty, ryby, všeličo. V tomto smere nie je žiadny problém," uzavrel Nagy.

Ďalšiu dvojičku tvorí obranná dvojica Mário Grman - Martin Fehérváry. "Všetko super, na vysokej úrovni čo sa týka stravy aj ubytovania. Maťo je v pohode chalan, rozumieme si dobre," povedal Grman.

Trochu ho prekvapilo, že pred hotelom stoja neustále policajti so samopalmi: "Nenaháňa mi to strach, ale vždy je potrebná bezpečnosť." Slováci dbajú aj na dobrú reprezentáciu mimo ľadu, na zápasy budú chodiť v oblekoch. "Nie je to pre mňa novinka, dva roky, keď som bol v Kanade, tak sme chodili na zápasy v oblekoch, aj keď to bola juniorka. Ale rád oprášim starý zvyk," dodal Grman.

vyslaní redaktori TASR